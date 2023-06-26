Визначено найнадійніші авто 2023 року: без сюрпризів не обійшлося (фото)

Якість нових автомобілів істотно погіршилася останнім часом. Найбільше статистику зіпсували електромобілі.

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Опубліковано традиційний щорічний рейтинг якості нових авто від агентства J.D. Power. Його результати виявилися вельми несподіваними, повідомляється на сайті компанії.

Методика дослідження надійності авто J.D. Power залишається незмінною — експерти опитують власників нових машин і дізнаються про їхні несправності. Саме кількість поломок на 100 авто є основним критерієм рейтингу J.D. Power.

Якість нових авто погіршилася за останній час Фото: J.D. Power

Зазначається, що у 2023 році якість нових автомобілів знизилася: середній показник у галузі зріс до 192 несправностей на 100 авто — це найгірший показник за останні 37 років. Для порівняння: у 2022 році він становив 180, а у 2021 — 162.

Керівник автомобільного підрозділу агентства J.D. Power Френк Генлі зазначив, що статистику зіпсували електромобілі. Впровадження нових технологій іде складно, тому вони менш надійні, ніж автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння. Показник Tesla склав 257 поломок на 100 авто, Rivian — 282, Polestar — 313, а Lucid — узагалі 340.

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До того ж набагато частіше стали виникати проблеми з мультимедіа, Android Auto, системою утримання в смузі й іншою електронікою. Нерідко відзначаються несправності новомодних висувних дверних ручок. За словами Френка Генлі, індустрія перебуває на роздоріжжі, і автовиробникам необхідно приділити підвищену увагу якості продукції.

Найнадійніший автомобіль 2023 року — Nissan Maxima Фото: Motor Trend

Крім того, відзначається погіршення якості в багаторічних лідерів — Toyota, Lexus і Porsche. У лідери несподівано вирвалися Dodge (140 поломок на 100 авто), Ram (141) і Alfa Romeo (143). У їхній лінійці поки що відсутні електрокари, а в багатьох моделей відсутні найсучасніші електронні системи.

Традиційно названо й найнадійніші авто в різних класах. Найбезпроблемнішим виявився седан Nissan Maxima, а найбільше переможців (по 4) — у Chevrolet і Kia.

Найнадійніші автомобілі 2023 року за версією J.D. Power:

абсолютний лідер — Nissan Maxima;

малі авто — Kia Rio;

малі преміальні авто — Audi A3;

компактні авто — Kia Forte/Cerato;

компактні преміальні авто — Lexus IS;

середньорозмірні авто — Toyota Camry;

середньорозмірні преміальні авто — Kia Stinger;

повнорозмірні авто — Geneis G80;

повнорозмірні преміальні авто — BMW 8 Series;

мінівени — Kia Carnival;

компактні спорткари — Mini Cooper;

середньорозмірні спорткари — Chevrolet Camaro;

преміальні спорткари — Chevrolet Corvette;

субкомпактні кросовери — Buick Encore;

субкомпактні преміальні кросовери — Audi Q3;

компактні кросовери — Chevrolet Equinox;

компактні преміальні кросовери — Alfa Romeo Stelvio;

середньорозмірні кросовери — Nissan Murano;

середньорозмірні преміальні кросовери — Lexus GX;

повнорозмірні кросовери — Toyota 4Runner;

повнорозмірні преміальні кросовери — Cadillac XT6;

повнорозмірні позашляховики — Chevrolet Tahoe;

повнорозмірні преміальні позашляховики — Cadillac Escalade;

середньорозмірні пікапи — Ford Ranger і Jeep Gladiator;

повнорозмірні пікапи — Ram 1500.

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