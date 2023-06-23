Названо найпотужніші автомобілі, доступні в продажу в Україні (фото)

Деякі автомобілі оснащуються силовими установками потужністю понад 600 к.с. Такі авто продовжують мати попит в Україні, попри дуже високу вартість.

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В Україні, попри повномасштабну війну, є великий попит на дорогі автомобілі. Експерти назвали найпотужніші моделі, які можна купити в нашій країні. Про це розповіли на сайті AUTO.RIA.

Потужні та швидкі автомобілі викликають величезний інтерес в автолюбителів. Ці авто здатні здивувати багатьох людей своїми можливостями.

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Сегмент надпотужних автомобілів в Україні залишається стабільним. Саме тому в продажу все частіше можна зустріти авто з двигунами потужністю понад 600 к.с. та високими цінниками.

Електромобіль Lucid Air оснащений 1014-сильною установкою Фото: Lucid Motors

Топ 10 найпотужніших автомобілів, які можна купити в Україні:

Lucid Air 130 kWh — 1014 к.с. Mercedes-AMG GT4 63s E-Performance — 843 к.с. Mercedes-AMG S63 E-Performance — 802 к.с. Mercedes-Benz G-Class Brabus G800 — 800 к.с. Rivian R1T — 765 к.с. RAM 1500 TRX — 702 к.с. Cadillac Escalade V — 682 к.с. Lamborghini Urus — 650 к.с. Audi RS e-tron GT — 646 к.с. Porsche Cayenne Coupe Turbo GT — 640 к.с.

Раніше Фокус повідомляв, що в Києві на одній з АЗС помітили лімітований суперкар Lamborghini Huracan Tecnica.