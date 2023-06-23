Названы самые мощные автомобили, доступные в продаже в Украине (фото)

Некоторые автомобили оснащаются силовыми установками мощностью более 600 л.с. Такие авто продолжают пользоваться спросом в Украине, несмотря на очень высокую стоимость.

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В Украине, несмотря на полномасштабную войну, есть большой спрос на дорогие автомобили. Эксперты назвали самые мощные модели, которые можно купить в нашей стране. Об этом рассказали на сайте AUTO.RIA.

Мощные и быстрые автомобили вызывают огромный интерес у автолюбителей. Эти авто способны удивить многих людей своими возможностями.

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Какие кроссоверы с пробегом можно купить в Украине до $9000 (фото)

Сегмент сверхмощных автомобилей в Украине остается стабильным. Именно поэтому в продаже все чаще можно встретить авто с двигателями мощностью свыше 600 л.с.

Электромобиль Lucid Air оснащен 1014-сильной установкой Фото: Lucid Motors

ТОП-10 самых мощных автомобилей, которые можно купить в Украине:

Lucid Air 130 kWh — 1014 л.с. Mercedes-AMG GT4 63s E-Performance — 843 л.с. Mercedes-AMG S63 E-Performance — 802 л.с. Mercedes-Benz G-Class Brabus G800 — 800 л.с. Rivian R1T — 765 л.с. RAM 1500 TRX — 702 л.с. Cadillac Escalade V — 682 л.с. Lamborghini Urus — 650 л.с. Audi RS e-tron GT — 646 л.с. Porsche Cayenne Coupe Turbo GT — 640 л.с.

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