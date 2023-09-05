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Авто

Продажи б/у авто в Украине стремительно выросли: самые популярные марки и модели (фото)

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Фото: autocentre.ua | Рынок б/у авто продемонстрировал лучший результат за последний год

Спрос на авто с пробегом вырос сразу на 27% по сравнению с прошлым годом. Чаще всего в Украину пригоняют подержанные Volkswagen, Renault и Skoda.

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В августе рост продемонстрировали продажи как новых, так и подержанных авто. В Украине впервые поставили на учет 21 тыс. авто с пробегом. Это лучший результат за последний год, сообщает ассоциация "Укравтопром".

По сравнению с июлем отмечен рост спроса на б/у авто на 12%, а по сравнению с августом 2022 года – сразу на 27%. Средний возраст пригнанных машин составляет 10 лет. Почти половина из них были бензиновыми.

Volkswagen Golf, продажи бу авто, бу авто, авто с пробегом, подержанные авто, самые популярные бу авто Fullscreen
Volkswagen Golf стал самым популярным авто августа
Фото: Volkswagen

Какие двигатели предпочитают покупатели б/у авто:

  • бензиновые – 45%;
  • дизельные – 32%;
  • электрические – 15%;
  • ГБО – 5%;
  • Гибридные – 3%.
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Модели-лидеры рынка авто с пробегом не изменились. Как и ранее, наибольшим спросом пользуются Volkswagen, Renault и Skoda. В ТОП-10 попал и электрокар Nissan Leaf.

Nissan Leaf, продажи бу авто, бу авто, авто с пробегом, подержанные авто, самые популярные бу авто Fullscreen
Среди лидеров рынка есть и электрокар Nissan Leaf
Фото: Nissan

Самые популярные б/у авто в Украине за август 2023 года:

  1. Volkswagen Golf – 1725 шт.
  2. Renault Megane – 1363 шт.
  3. Skoda Octavia – 952 шт.
  4. Volkswagen Passat – 835 шт.
  5. Nissan Leaf – 505 шт.
  6. Ford Focus – 426 шт.
  7. Nissan Qashqai – 412 шт.
  8. Volkswagen Tiguan – 408 шт.
  9. Volkswagen Touran – 375 шт.
  10. Audi A4 – 365 шт.

Всего с начала 2023 года в Украину ввезли 127 тыс. авто с пробегом – в 3,3 раза больше, чем новых авто за этот же период.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине резко упал спрос на подержанные авто из США.

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