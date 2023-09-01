В Украине выросли продажи новых автомобилей: самые популярные марки и модели

За август в Украине купили 5,8 тысячи новых легковых автомобилей. Бестселлером рынка остается бюджетный европейский кроссовер.

Related video

В Украине в августе выросли продажи новых автомобилей. Этот показатель увеличился почти вдвое в сравнении с прошлым годом. Об этом рассказали в ассоциации "Укравтопром".

Всего за август 2023 года украинцы купили 5,8 тысячи автомобилей без пробега. Это на 9% больше, чем за июль.

Чаще всего в Украине покупают новые автомобили марки Toyota. За месяц зарегистрировали 1118 таких авто, что на 49% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Второе место по продажам занял бренд Volkswagen. Украинцы купили за месяц 611 таких автомобилей.

Марка Renault расположилась на третьем месте по продажам. За август зарегистрировали 501 автомобиль этого бренда.

BMW заняли четвертое место с 433 проданными авто. Пятую строчку рейтинга заняла Skoda — 394 зарегистрированных автомобиля.

Renault Duster остается самым популярным новым авто в Украине Фото: Renault

Самой популярной моделью на украинском рынке в августе стал кроссовер Renault Duster. За месяц зарегистрировали 473 таких авто.

Важно

В Украине могут упростить процедуру ввоза авто для двух категорий населения

С января по август этого года в Украине купили и поставили на учет более 38,1 тысячи новых автомобилей. Это на 56% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее Фокус сообщал, какие быстрые дизельные автомобили можно купить в Украине.