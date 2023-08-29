В Украине могут упростить процедуру ввоза авто для двух категорий населения

Военнослужащие, участники боевых действий и лица с инвалидностью из-за войны смогут импортировать в Украину авто без оплаты некоторых налогов. Такая возможность предоставится на время военного положения.

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В Верховной Раде предложили освободить военнослужащих и ветеранов от оплаты ввозной пошлины, акцизов и НДС при ввозе авто. Для этого были зарегистрированы два законопроекта. Об этом рассказали на сайте парламента Украины.

В Верховной Раде зарегистрированы два законопроекта об освобождении от налогообложения ввозной пошлиной (проект №9639), акцизным налогом и НДС (проект №9640) легковых автомобилей, кузовов к ним, прицепов и полуприцепов. Такую возможность хотят предоставить военнослужащим, участникам боевых действий и лицам с инвалидностью из-за войны.

Если эти два законопроекта будут приняты, указанные категории лиц смогут однократно импортировать в Украину автомобиль без оплаты ввозной пошлины, акцизов и НДС. Эта норма будет действовать во время действия военного положения, а также еще шесть месяцев после его прекращения.

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Помимо этого автомобиль может импортировать на территорию Украины другое лицо по доверенности. Эти авто можно передавать в пользование членам семьи военного или ветерана.

Ранее Фокус писал, что в Украине по-новому будут проводить техосмотр авто.