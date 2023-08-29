В Україні можуть спростити процедуру ввезення авто для двох категорій населення

Військовослужбовці, учасники бойових дій та особи з інвалідністю через війну зможуть імпортувати в Україну авто без сплати деяких податків. Така можливість надасться на час воєнного стану.

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У Верховній Раді запропонували звільнити військовослужбовців і ветеранів від сплати ввізного мита, акцизів і ПДВ при ввезенні авто. Для цього було зареєстровано два законопроєкти. Про це розповіли на сайті парламенту України.

У Верховній Раді зареєстровано два законопроєкти про звільнення від оподаткування ввізним митом (проєкт №9639), акцизним податком і ПДВ (проєкт №9640) легкових автомобілів, кузовів до них, причепів і напівпричепів. Таку можливість хочуть надати військовослужбовцям, учасникам бойових дій та особам з інвалідністю через війну.

Якщо ці два законопроєкти буде ухвалено, зазначені категорії осіб зможуть одноразово імпортувати в Україну автомобіль без сплати ввізного мита, акцизів і ПДВ. Ця норма діятиме під час дії воєнного стану, а також ще шість місяців після його припинення.

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Крім цього автомобіль може імпортувати на територію України інша особа за дорученням. Ці авто можна передавати в користування членам сім'ї військового або ветерана.

Раніше Фокус писав, що в Україні по-новому проводитимуть техогляд авто.