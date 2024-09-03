Электромобиль Volkswagen превратили в яркий автодом в ретростиле (фото)
Автодом Volkswagen ID.Buzz предлагается в нескольких версиях. В салоне электровена могут установить мини-кухню, раскладную кровать или угловой диван.
Электромобиль Volkswagen ID.Buzz получил новую модификацию. Минивэн превратили в компактный дом на колесах. Об этом сообщается на сайте компании Peace Vans.
Именно это американское ателье выполнило тюнинг Volkswagen ID.Buzz, взяв за основу удлиненный семиместный электрокар. Предлагается несколько вариантов модели.
В Volkswagen ID.Buzz.Box на месте третьего ряда сидений минивэна устанавливают специальный модуль. Из него раскладывается мини-кухня с раковиной, газовой плитой и небольшим холодильником.Важно
Также есть поверхность для готовки и разнообразные шкафы. Цена такого аксессуара — 7995 долларов.
Если не хочется спать на разложенных креслах мини вена, то можно выбрать вариант Volkswagen ID.Buzz.Box.Sleeper, который добавляет широкую раскладную кровать. Он стоит 10 995 долларов.
Позже также появится топовый автодом Volkswagen ID.Buzz.Box.Camper. Ему увеличат кухню, установят раскладной угловой диван и небольшой обеденный столик.
Кстати, недавно презентовали новый дом на колесах на базе Ford Transit Custom.
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