Електромобіль Volkswagen перетворили на яскравий автодім у ретростилі (фото)
Автодім Volkswagen ID.Buzz пропонують у кількох версіях. У салоні електровена можуть встановити мінікухню, розкладне ліжко або кутовий диван.
Електромобіль Volkswagen ID.Buzz отримав нову модифікацію. Мінівен перетворили на компактний дім на колесах. Про це повідомляється на сайті компанії Peace Vans.
Саме це американське ательє виконало тюнінг Volkswagen ID.Buzz, узявши за основу подовжений семимісний електрокар. Пропонують кілька варіантів моделі.
У Volkswagen ID.Buzz.Box на місці третього ряду сидінь мінівена встановлюють спеціальний модуль. Із нього розкладається мінікухня із раковиною, газовою плитою і невеликим холодильником.Важливо
Також є поверхня для готування і різноманітні шафи. Ціна такого аксесуара – 7995 доларів.
Якщо не хочеться спати на розкладених кріслах міні вена, то можна обрати варіант Volkswagen ID.Buzz.Box.Sleeper, який додає широке розкладне ліжко. Він коштує 10 995 доларів.
Пізніше також з’явиться топовий автодім Volkswagen ID.Buzz.Box.Camper. Йому збільшать кухню, встановлять розкладний кутовий диван та невеликий обідній столик.
До речі, недавно презентували новий дім на колесах на базі Ford Transit Custom.
Також Фокус розповідав про дорогий автодім вартістю 2,5 мільйона доларів.