Електричний Гелендваген раптово зламався під час тестів (відео)

Під час тестів на треку Mercedes-Benz EQG почав видавати дивні звуки. Через деякий час електричний позашляховик довелося евакуювати.

Related video

Електричний позашляховик Mercedes-Benz EQG зламався під час випробувань на треку. Про це повідомили на сайті Carscoops.

Нещодавно шпигуни розкрили інтер'єр Mercedes-Benz EQG. Тепер настала черга побачити його здібності на треку.

Тестовий пілот проїхав кілька кіл по Нюрбургрингу, поки у позашляховика не виникла поломка. На відео показаний момент, як позашляховик на виїзді з піт-стопу видає дивні звуки. Вони можуть свідчити про механічну поломку.

Mercedes-Benz EQG все ж таки довелося зупинитися. Згодом автомобіль евакуювали з треку.

Нагадаємо, що Mercedes-Benz EQG отримає чотири електромотори та матиме велику потужність. За чутками, віддача силової установки топової версії буде навіть вищою, ніж у зарядженого AMG G63.

Важливо

Електричний "Гелендваген" уперше продемонстрував свої можливості на публіці (відео)

Відмінною рисою електричної версії від позашляховика стане відсутність традиційної решітки радіатора та запасного колеса на багажнику. Замість нього розмістять невеликий блок, у якому буде зарядний кабель.

Раніше Фокус писав, що Mercedes-Benz G-Class отримав нову лімітовану версію, яку створило знамените німецьке тюнінг-ательє Mansory та присвятило Україні.

Також ми розповідали про ексклюзивний Гелендваген, створений на підтримку України.