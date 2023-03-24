Електричний Гелендваген раптово зламався під час тестів (відео)
Під час тестів на треку Mercedes-Benz EQG почав видавати дивні звуки. Через деякий час електричний позашляховик довелося евакуювати.
Електричний позашляховик Mercedes-Benz EQG зламався під час випробувань на треку. Про це повідомили на сайті Carscoops.
Нещодавно шпигуни розкрили інтер'єр Mercedes-Benz EQG. Тепер настала черга побачити його здібності на треку.
Тестовий пілот проїхав кілька кіл по Нюрбургрингу, поки у позашляховика не виникла поломка. На відео показаний момент, як позашляховик на виїзді з піт-стопу видає дивні звуки. Вони можуть свідчити про механічну поломку.
Mercedes-Benz EQG все ж таки довелося зупинитися. Згодом автомобіль евакуювали з треку.
Нагадаємо, що Mercedes-Benz EQG отримає чотири електромотори та матиме велику потужність. За чутками, віддача силової установки топової версії буде навіть вищою, ніж у зарядженого AMG G63.Важливо
Відмінною рисою електричної версії від позашляховика стане відсутність традиційної решітки радіатора та запасного колеса на багажнику. Замість нього розмістять невеликий блок, у якому буде зарядний кабель.
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