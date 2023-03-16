Mercedes-Benz обновил свои самые доступные кроссоверы: как они изменились (фото)

У Mercedes GLA и GLB обновлены внешний вид и салон, а также расширена комплектация. Кроссоверы предлагают в бензиновых, дизельных и гибридных версиях.

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Презентованы новые Mercedes-Benz GLA и GLB 2023 модельного года. Компактные кроссоверы прошли фейслифтинг вслед за родственными Mercedes A-Class и CLA. Об этом сообщает официальный сайт немецкого бренда.

Новый Mercedes-Benz GLA Фото: Mercedes-Benz

Дизайн Mercedes GLA и GLB изменился в лишь в деталях. Кроссоверам заменили бамперы, капот и решетку радиатора, а также освежили фары и фонари. Версии от AMG традиционно отличаются более агрессивным дизайном передней части с огромной "пастью" решетки радиатора.

Версия Mercedes-AMG A35 отличается более агрессивным дизайном Фото: Mercedes-Benz

Главное новшество в салоне – пятиспицевый руль. Кроме того, кроссоверы Mercedes-Benz получили усовершенствованную мультимедийную систему MBUX с беспроводными Android Auto и Apple CarPlay. Базовая комплектация Mercedes GLA и GLB пополнилась камерой заднего вида, а среди опций появилась дорогая аудиосистема Burmester.

Mercedes-AMG GLB35 Фото: Mercedes-Benz

Подзаряжаемый гибрид Mercedes GLA250e получил прибавку в мощности – теперь силовая установка развивает 218 л. с. Бензиновые двигатели объемом 1,3 л (136 и 163 л. с.) и 2,0 л (224 и 306 л. с.) теперь дополнены "мягкой" гибридной установкой.

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Остались в предложении и 2,0-литровые турбодизели на 116, 150 и 190 л. с. В линейке есть и электрические версии, но их обновят отдельно. Как и прежде, кроссоверы оснащены 8-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями и доступны с передним или полным приводом.

В салоне заменено рулевое колесо Фото: Mercedes-Benz

Модели поступят в продажу с лета. Цена Mercedes GLA стартует с 38 650 долларов, а GLB – с 40 095 долларов.

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