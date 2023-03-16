Mercedes-Benz оновив найдоступніші кросовери: як вони змінилися (фото)

У Mercedes GLA та GLB оновили зовнішній вигляд і салон, а також розширили комплектацію. Кросовери пропонують у бензинових, дизельних і гібридних версіях.

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Презентовані нові Mercedes-Benz GLA та GLB 2023 модельного року. Компактні кросовери пройшли фейсліфтинг слідом за спорідненими Mercedes A-Class і CLA. Про це повідомляє офіційний сайт німецького бренду.

Новий Mercedes-Benz GLA Фото: Mercedes-Benz

Дизайн Mercedes GLA та GLB змінився лише в деталях. Кросоверам замінили бампери, капот і решітку радіатора, а також освіжили фари та ліхтарі. Версії від AMG традиційно відрізняються агресивнішим дизайном передньої частини з величезною "пащею" решітки радіатора.

Версія Mercedes-AMG A35 відрізняється агресивнішим дизайном Фото: Mercedes-Benz

Головне нововведення в салоні — п'ятиспицеве кермо. Крім того, кросовери Mercedes-Benz отримали вдосконалену мультимедійну систему MBUX із бездротовими Android Auto й Apple CarPlay. Базова комплектація Mercedes GLA та GLB поповнилася камерою заднього виду, а серед опцій з'явилася дорога аудіосистема Burmester.

Mercedes-AMG GLB35 Фото: Mercedes-Benz

Гібрид Mercedes GLA250e, що заряджається, отримав збільшення в потужності — тепер силова установка розвиває 218 к.с. Бензинові двигуни об'ємом 1,3 л (136 і 163 к.с.) і 2,0 л (224 і 306 к.с.) тепер доповнені "м'якою" гібридною установкою.

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Залишилися в пропозиції і 2,0-літрові турбодизелі на 116, 150 і 190 к.с. У лінійці є й електричні версії, але їх оновлять окремо. Як і раніше, кросовери оснащені 8-ступінчастим роботом із двома зчепленнями й доступні з переднім або повним приводом.

У салоні замінено кермо Фото: Mercedes-Benz

Моделі надійдуть у продаж із літа. Ціна Mercedes GLA стартує з 38 650 доларів, а GLB — зі 40 095 доларів.

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