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Mercedes-Benz вивели на випробування гібридного конкурента Audi Allroad (фото)

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Фото: carscoops.com | Mercedes-Benz E-Class All-Terrain вперше запропонують з гібридною силовою установкою

Новий Mercedes-Benz E-Class All-Terrain пропонується тим водіям, яким не потрібен кросовер. Позашляхова версія має багато відмінностей від стандартної моделі.

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Mercedes-Benz вивели на випробування позашляхову версію універсала E-Class 2024 модельного року. Шпигуни сфотографували гібридну модифікацію моделі. Про це повідомили на сайті Carscoops.

Mercedes-Benz E-Class All-Terrain 2024 отримає змінену зовнішність та нові гібридні силові установки. Модель відрізняється від стандартного універсала збільшеним кліренсом та пластиковими накладками по всьому кузову.

Дорожній просвіт All-Terrain буде вищим, ніж у стандартного E-Class — 156 мм. Вже у базовій версії буде доступний повний привід 4Matic. Також універсал отримає унікальний режим керування All-Terrain.

Mercedes-Benz E-Class All-Terrain 2024 Fullscreen
Mercedes-Benz E-Class All-Terrain отримає збільшений дорожній просвіт
Фото: carscoops.com

Ручки бічних дверей втоплені у кузов. Вони висуваються лише при використанні.

Спереду та ззаду можна помітити нову оптику та позашляхові бампери. Очікується, що автомобіль також отримає захист днища.

Mercedes-Benz E-Class All-Terrain 2024 Fullscreen
Mercedes-Benz E-Class All-Terrain стане доступним у гібридній версії
Фото: carscoops.com

Найімовірніше, прототип оснащений гібридною силовою установкою з 2,0-літровим двигуном та електромотором потужністю 312 к.с. Такий агрегат можна зустріти на моделі C300e.

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Презентація нового Mercedes-Benz E-Class All-Terrain відбудеться наприкінці 2023 року. Ціни на автомобіль поки що залишаються невідомими.

Раніше Фокус розповів, що Mercedes-Benz презентували нові кросовери GLA та GLB 2023 модельного року.