Бюджетний суперкар: новий спортивний Mercedes помітили на дорогах до прем'єри (фото)

Суперкар Mercedes-AMG GT отримає базову версію з 2,0-літровою 380-сильною турбочетвіркою. Вона буде дешевшою та економічнішою, ніж варіант із V8.

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Новітній суперкар Mercedes-AMG GT отримає доступнішу початкову версію. Купе помітили в Німеччині під час випробувань. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Базовий Mercedes-AMG GT 43 (саме так назвуть авто) вперше в історії моделі отримає 2,0-літровий бензиновий турбомотор. Ця четвірка вже встановлена на споріднений кабріолет Mercedes-AMG SL.

Суперкар тестують у Німеччині Фото: carscoops.com

Двигун розвиває 380 к. с. і має крутний момент у 480 Н∙м. З 9-ступінчастою автоматичною КПП розгін до 100 км/год займає менше ніж 5 с, а максимальна швидкість складе 275 км/год.

Звісно, версії з 4,0-літровим V8 швидші, але четвірка буде набагато економнішою завдяки меншому об'єму та "м'якій" гібридній установці. До того ж, у купе не буде повного приводу.

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Від дорожчих побратимів новий Mercedes-AMG GT 43 зовні відрізняється дизайном переднього бампера. Крім того, відсутні повітрозабірники в боковинах і встановлено інші колісні диски.

Купе отримає 2,0-літрову турбочетвірку Фото: carscoops.com

Салон на фото не показують, але відомо, що зміниться тільки його оздоблення. Для зниження вартості авто відмовляться від карбонових деталей.

До слова, у лінійці Mercedes-AMG GT незабаром очікується і надшвидкісна топова версія. Вона отримає гібридну установку потужністю понад 800 сил.

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