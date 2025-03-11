Усього 500 штук: Lamborghini випустив дитячий візок за $5165 (відео)

Коляска оснащена всім необхідним, включно з дощовиками, адаптерами для автомобільних сидінь і багато іншого.

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Знаменитий італійський виробник суперкарів Automobili Lamborghini вирішив показати, що якісний і люксовий транспорт може бути доступним навіть для найменших. І мова — не про автомобілі. У співпраці з британським брендом дитячих товарів Silver Cross він ще у вересні минулого року представив "суперколяску", яку назвали Reef AL Arancio, а зараз, через п'ять місяців, вона надійшла в продаж, пише Hypebeast.

Компанія Silver Cross випустила 500 колясок, кожна з яких коштує 4000 фунтів стерлінгів (приблизно $5165).

Reef AL Arancio – це всюдихідний візок, розроблений для забезпечення комфорту в будь-яких можливих ситуаціях, в яких батьки та їхня дитина можуть опинитися. Вона оснащена колесами з повною підвіскою і педаллю гальма, яка має такий вигляд, ніби вона – прямо з суперкара, а ручка зроблена в автомобільному стилі. Коляска включає ретельно продумані деталі, такі як "високоякісна замша" і акценти з розкішної італійської шкіри, що доповнюють "фірмовий помаранчевий відтінок Automobili Lamborghini, який підсвічує гладкі чорні тканини коляски".

У комплекті йдуть люлька, сидіння для прогулянкової коляски, накидка для ніг, універсальні адаптери для автомобільних сидінь, сонцезахисний козирок, москітна сітка і два дощовики.

"Створено для батьків, які насмілюються виділятися", – ідеться в рекламному ролику.

У коментарях до відео користувачі жартома цікавляться потужністю транспортного засобу, запитуючи, скільки в ньому кінських сил.

Раніше Фокус писав, що французький модний дім Dior представив дитячу коляску за $5 тис.