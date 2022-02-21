Розкіш з пелюшок. Dior представив дитячу коляску за $5 тис. (фото, відео)

Ця коляска – друга в лінійці бренду люксових речей. Першу представили ще у 2020 році, і її придбало багато знаменитостей.

Французький модний дім Dior, що випускає люксовий одяг та взуття для багатих і знаменитих, вирішив, що до розкоші дітей треба привчати змалку, і представив новий дитячий візок, який уже називають Rolls Royce серед колясок, повідомляють на сайті модного дому.

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Її вартість – $4800. Її створив Dior, співпрацюючи з дитячим брендом Inglesina.

"Поєднуючи в собі досконалість, функціональність і непідвладну часу елегантність, її дизайн відрізняється універсальною рамою, в яку можна вмістити як люльку, так і прогулянкову коляску, що робить її ідеальним компаньйоном для перших років зростання будь-якої дитини. Мистецтво Dior в деталях можна побачити на колесах і шкіряному кермі з гравіюванням Dior, її розміри й передні колеса з поворотом на 360° роблять її компактною, маневровою і регульованою, її можна швидко, легко і безпечно складати або розкладати. Комбінація повністю прикрашена тканиною Toile de Jouy, яку оновила Корделія де Кастеллан, в темно-синіх тонах для сучасного дизайну з регульованим капюшоном, який захищає як від сонця, так і від дощу. Люлька забезпечує добробут кожної дитини завдяки інноваційній системі вентиляції та матрацу з натуральних волокон бамбука", – йдеться в описі коляски.

Місяцем раніше бренд представив яскравіший варіант цієї коляски, а зараз замінив яскравий на стриманіший темно-синій.

Ця коляска – друга для бренду. Першу представили у 2020 році. Її також створили разом з Inglesina та прикрасили ще одним культовим мотивом: монограмою Dior's Oblique. Ціна першої розкішної коляски перевищувала $7000, але це не зупинило знаменитостей від її покупки. Так, Cardi B придбала елітний транспортний прогулянковий засіб для свого новонародженого сина.

[ + – ] Cardi B придбала коляску від Dior

А Кайлі Дженнер ще у 2018 році гуляла із двомісячною донькою Стормі у візку з принтом Fendi Zucca. Модні оглядачі не відкидають, що другу дитину вона кататиме якраз у Dior Toile de Jouy.

Раніше ми писали про те, що у вересні минулого року дім Dior підписав дворічний контракт зі знаменитою футбольною командою "Парі Сен-Жермен ". Протягом цього часу футболісти хизуватимуться в речах легендарного бренду. Таку пропозицію клуб отримав після того, як до нього перейшов аргентинський нападник Ліонель Мессі, і увага до ПСЖ суттєво зросла.