Модний будинок Dior почне одягати футбольну команду

Dior вперше співпрацює зі спортивним клубом. Так художній керівник чоловічих колекцій Dior Кім Джонс просуває люксовий бренд у маси, орієнтуючись на більш молоду аудиторію.

Французький модний будинок Dior заявив про дворічний контракт зі знаменитою футбольною командою "Парі Сен-Жермен". Протягом цього часу футболісти будуть красуватися в речах легендарного бренду, повідомляє пресслужба клубу.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Така пропозиція надійшла для клубу після того, як у нього перейшов аргентинський нападник Ліонель Мессі, й увага до ПСЖ зросла багаторазово.

За інформацією пресслужби "ПСЖ", Dior розробить "офіційний гардероб" клубу: від більш урочистих нарядів до повсякденних речей, таких як сорочки-поло, прикрашені нашивками з логотипами, що нагадують про спортивну команду або модний лейбл.

"Цей елегантний гардероб, що поєднує в собі повсякденну та формальну атмосферу, поєднує в собі чорний і темно-синій відтінки — в тонах, спеціально розроблених для команди Paris Saint-Germain. Повсякденний образ складається з куртки Harrington, трикотажного светру та сорочки-поло, прикрашених вишитою нашивкою Paris Saint-Germain та ініціалами CD Icon, а також туфлі-дербі Dior Explorer із чорної шкіри, підкреслені культовим мотивом Dior Oblique", — йдеться в описі на сайті клубу. На внутрішній стороні кожної пари взуття буде тиснення у вигляді номера футболки кожного гравця.

[ + – ] Спортсмени на примірці та фотосесії від Dior

Образ для офіційних виходів складається з кашеміру пальто, піджака, сорочки і штанів, а також пари чорних шкіряних дербі Dior Timeless. Вироби прикрашені іншими тонкими деталями, які відображають виняткову майстерність Dior.

Крім того, кожен футболіст отримає сумку Saddle із чорної зернистої шкіри теляти, жакардову краватку, прикрашену відповідним логотипом Paris Saint-Germain, кашеміровий шарф, а також двосторонній ремінь у чорному і темно-синьому кольорах.

Dior вперше співпрацює зі спортивним клубом. У "ПСЖ" підкреслили, що модний будинок розділяє пристрасть бренду до Парижу. До угоди з Dior у "ПСЖ" була співпраця з німецькою компанією Hugo Boss.

Нагадаємо, Ліонель Мессі вже дебютував у складі французького клубу, хоча особливою результативністю не вирізнявся. Проте, він очолив список кращих футболістів століття за останні 25 років. Мессі проведе в ПСЖ два роки з можливістю продовження контракту до 2024 року і за сезон буде отримувати 35 млн. євро. Він виступатиме під номером 30.