Модный дом Dior начнет одевать футбольную команду

Dior впервые сотрудничает со спортивным клубом. Таким образом художественный руководитель мужских коллекций Dior Ким Джонс продвигает люксовый бренд в массы, ориентируясь на более молодую аудиторию.

Французский модный дом Dior заявил о двухлетнем контракте со знаменитой футбольной командой "Пари Сен-Жермен". В течение этого времени футболисты будут щеголять в вещах легендарного бренда, сообщает пресс-служба клуба.

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Такое предложение поступило для клуба после того, как в него перешел аргентинский нападающий Лионель Месси, и внимание к ПСЖ возросло многократно.

По информации пресс-службы "ПСЖ", Dior разработает "официальный гардероб" клуба: от более торжественных нарядов до повседневных вещей, таких как рубашки-поло, украшенные нашивками с логотипами, напоминающими о спортивной команде и модном лейбле.

"Этот элегантный гардероб, сочетающий в себе повседневную и формальную атмосферу, сочетает в себе черный и темно-синий оттенки – в тонах, специально разработанных для команды Paris Saint-Germain. Повседневный образ состоит из куртки Harrington, трикотажного свитера и рубашки-поло, украшенных вышитой нашивкой Paris Saint-Germain и инициалами CD Icon, а также туфли-дерби Dior Explorer из черной кожи, подчеркнутые культовым мотивом Dior Oblique", – говорится в описании на сайте клуба. На внутренней стороне каждой пары обуви будет тиснение в виде номера футболки каждого игрока.

[ + – ] Спортсмены на примерке и фотосессии от Dior

Образ для официальных выходов состоит из кашемирового пальто, пиджака, рубашки и брюк, а также пары черных кожаных дерби Dior Timeless. Изделия украшены другими тонкими деталями, которые отражают исключительное мастерство Dior.

Кроме того, каждый футболист получит сумку Saddle из черной зернистой кожи теленка, жаккардовый галстук, украшенный соответствующим логотипом Paris Saint-Germain, кашемировый шарф, а также двусторонний ремень в черном и темно-синем цветах.

Dior впервые сотрудничает со спортивным клубом. В"ПСЖ" подчеркнули, что модный дом разделяет страсть бренда к Парижу. До сделки с Dior у "ПСЖ" было сотрудничество с немецкой компанией Hugo Boss.

Напомним, Лионель Месси уже дебютировал в составе французского клуба, хотя особой результативностью не отличился. Тем не менее, он возглавил список лучших футболистов века за последние 25 лет. Месси проведет в ПСЖ два года с возможностью продления контракта до 2024 года и за сезон будет получать 35 млн. евро. Он будет выступать под номером 30.