Новая эра: Месси дебютировал за "ПСЖ" и сфотографировался с сыном вратаря соперника (фото)

Легендарный аргентинец заменил во время матча другую легенду мирового футбола.

Новичок "ПСЖ" Лионель Месси впервые вышел на поле в официальном матче за новый клуб, дебютировав в матче 4-го тура чемпионата Франции против "Реймса" (2:0).

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Аргентинец заменил на 67-й минуте звездного бразильского нападающего Неймара на поле. За отведенное ему время на футбольном поле Месси результативными действиями не отличался, а его команда уже лидировала в два мяча после дубля от Килиана Мбаппе.

Любопытно, что эти голы могут остаться последними в карьере Мбаппе за парижский клуб – на этой неделе клуб может продать его за сумму в 225 миллионов евро в мадридский "Реал". Клуб уже получил предложение от испанского гранда, но пока на него не ответил. У парижан еще есть два дня до конца трансферного окна, чтобы подтвердить факт сделки.

В дебютном матче за "ПСЖ" Месси не сумел нанести ни одного удара, но был активным игроком команды, отдав 20 точных пасов из 21. Также аргентинец однажды включился в борьбу и отобрал мяч у игрока соперника.

Кроме этого, на Месси чаще всего фолили на поле – аргентинца за 31 минуту на матче сбили с ног три раза – это больше, чем любого другого игрока парижан за весь матч.

Что произошло кроме дебюта Месси?

Любопытный момент произошел уже после матча: вратарь "Реймса" провел на поле своего сына, чтобы сделать фото с Месси. В итоге фотографию опубликовала в социальные сети жена футболиста.

Другие звездные новички "ПСЖ" пока не играли. Лучший вратарь Евро-2020 итальянец Джанлуиджи Доннарумма оказался запасным – играл основного вратаря первый номер прошлого сезона Кейлор Навас. Звездное усиление в защите – многолетний лидер мадридского "Реала" Серхио Рамос пропускал матч из-за травмы.