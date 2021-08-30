Нова ера: Мессі дебютував за "ПСЖ" і сфотографувався із сином воротаря суперника (фото)

Легендарний аргентинець замінив під час матчу іншу легенду світового футболу.

Новачок "ПСЖ" Ліонель Мессі вперше вийшов на поле в офіційному матчі за новий клуб, дебютувавши в матчі 4-го туру чемпіонату Франції проти "Реймса" (2:0).

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Аргентинець замінив на 67-й хвилині зіркового бразильського нападника Неймара на полі. За відведений йому час на футбольному полі Мессі результативними діями не відрізнявся, а його команда вже лідирувала в два м'ячі після дубля від Кіліана Мбаппе.

Цікаво, що ці голи можуть залишитися останніми в кар'єрі Мбаппе за паризький клуб — цього тижня клуб може продати його за суму в 225 мільйонів євро в мадридський "Реал". Клуб уже отримав пропозицію від іспанського гранда, але поки на нього не відповів. У парижан ще є два дні до кінця трансферного вікна, щоб підтвердити факт угоди.

У дебютному матчі за "ПСЖ" Мессі не зміг нанести жодного удару, але був активним гравцем команди, віддавши 20 точних пасів із 21. Також аргентинець одного разу підключився до боротьби й забрав м'яч у гравця суперника.

Крім цього, на Мессі найчастіше фолили на полі — аргентинця за 31 хвилину на матчі збили з ніг тричі — це більше, ніж будь-якого іншого гравця парижан за весь матч.

Що сталося крім дебюту Мессі?

Цікавий момент стався вже після матчу: воротар "Реймса" провів на поле свого сина, щоб зробити фото з Мессі. Зрештою фотографію опублікувала в соціальні мережі дружина футболіста.

Інші зіркові новачки "ПСЖ" поки не грали. Кращий воротар Євро-2020 італієць Джанлуїджі Доннарумма був запасним — грав основного воротаря перший номер минулого сезону Кейлор Навас. Зіркове посилення захисту — багаторічний лідер мадридського "Реала" Серхіо Рамос пропускав матч через травму.