Составлен список лучших футболистов мира за последнюю четверть века, украинцев там нет

Список возглавил капитан "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси

Авторитетный портал FourFourTwo составил рейтинг лучших футболистов мира за последние 25 лет.

Список возглавил капитан "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси. Вслед за ним расположился его постоянный визави по всевозможным номинациям – форвард "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду.

Тройку лучших замкнул экс-игрок "Реала", "Ювентуса" и сборной Франции, а ныне главный тренер "Реала" Зинедин Зидан.

Всего в списке по 5 представителей Испании и Бразилии, 4 итальянца, 3 француза, по 2 – аргентинца, португальца и англичанина, а также один валлиец и один хорват.

Украинцам в этом списке места не нашлось, хотя нынешний главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в 2004 году получил "Золотой мяч", как лучший на тот момент игрок Европы. Тогда он выступал за итальянский "Милан".

Рейтинг лучших игроков за последние 25 лет по версии FourFourTwo:

Лионель Месси (Аргентина) Криштиану Роналду (Португалия) Зинедин Зидан (Франция) Роналдо (Бразилия) Роналдиньо (Бразилия) Тьерри Анри (Франция) Хави (Испания) Андрес Иньеста (Испания) Паоло Мальдини (Италия) Роберто Баджо (Италия) Ривалдо (Бразилия) Фабио Каннаваро (Италия) Райан Гиггз (Уэльс) Кака (Бразилия) Уэйн Руни (Англия) Луиш Фигу (Португалия) Габриэль Батистута (Аргентина) Эрик Кантона (Франция) Лука Модрич (Хорватия) Серхио Бускетс (Испания) Рауль (Испания) Пол Скоулз (Англия) Ромарио (Бразилия) Серхио Рамос (Испания) Джанлуиджи Буффон (Италия)

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