Составлен список лучших футболистов мира за последнюю четверть века, украинцев там нет
2020-04-24 14:03:00
Список возглавил капитан "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси
Авторитетный портал FourFourTwo составил рейтинг лучших футболистов мира за последние 25 лет.
Список возглавил капитан "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси. Вслед за ним расположился его постоянный визави по всевозможным номинациям – форвард "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду.
Тройку лучших замкнул экс-игрок "Реала", "Ювентуса" и сборной Франции, а ныне главный тренер "Реала" Зинедин Зидан.
Всего в списке по 5 представителей Испании и Бразилии, 4 итальянца, 3 француза, по 2 – аргентинца, португальца и англичанина, а также один валлиец и один хорват.
Украинцам в этом списке места не нашлось, хотя нынешний главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в 2004 году получил "Золотой мяч", как лучший на тот момент игрок Европы. Тогда он выступал за итальянский "Милан".
Рейтинг лучших игроков за последние 25 лет по версии FourFourTwo:
- Лионель Месси (Аргентина)
- Криштиану Роналду (Португалия)
- Зинедин Зидан (Франция)
- Роналдо (Бразилия)
- Роналдиньо (Бразилия)
- Тьерри Анри (Франция)
- Хави (Испания)
- Андрес Иньеста (Испания)
- Паоло Мальдини (Италия)
- Роберто Баджо (Италия)
- Ривалдо (Бразилия)
- Фабио Каннаваро (Италия)
- Райан Гиггз (Уэльс)
- Кака (Бразилия)
- Уэйн Руни (Англия)
- Луиш Фигу (Португалия)
- Габриэль Батистута (Аргентина)
- Эрик Кантона (Франция)
- Лука Модрич (Хорватия)
- Серхио Бускетс (Испания)
- Рауль (Испания)
- Пол Скоулз (Англия)
- Ромарио (Бразилия)
- Серхио Рамос (Испания)
- Джанлуиджи Буффон (Италия)
Как ранее сообщал Фокус:
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