Официально: УЕФА приостановил Лигу чемпионов и Лигу Европы

Соревнования откладываются из-за коронавируса

В связи с коронавирусом УЕФА принял решение приостановить на неопределенное время все клубные турниры, проводимые под своей эгидой. Об этом сообщается на сайте организации.

Таким образом, все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы, запланированные на следующую неделю, откладываются.

"В свете событий, связанных с распространением COVID-19 в Европе и соответствующих решений, принятых различными правительствами, все клубные соревнования УЕФА, запланированные на следующую неделю, откладываются", – говорится в официальном заявлении УЕФА.

Сюда относятся оставшиеся ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, которые были запланированы на 17 и 18 марта, все ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, которые были запланированы на 19 марта, а также матчи 1/4 финала Юношеской лиги УЕФА, которые были запланированы на 17 и 18 марта 2020 года.

Решение о том, когда команды сыграют перенесенные матчи, будет принято позже.

"В результате переноса матчей жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА, запланированные на 20 марта, также откладываются", – сообщается на сайте.

УЕФА также пригласил представителей 55 национальных ассоциаций, правление Ассоциации европейских клубов, представителей европейских лиг и профсоюза игроков FIFPro принять участие в видеоконференции, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Встречу планируется провести во вторник 17 марта.

Как ранее сообщал Фокус:

В 1/8 финала Лиги Европы донецкий "Шахтер" в гостевом матче при пустых трибунах обыграл "Вольфсбург".

УЕФА не исключает перенос или отмену Евро-2020 в случае, если ситуация с коронавирусом будет ухудшаться.