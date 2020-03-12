Лига Европы: "Шахтер" в гостевом матче при пустых трибунах обыграл "Вольфсбург"

"Горняки" обеспечили себе хороший задел перед ответным матчем

Гостевой поединок 1/8 финала Лиги Европы против немецкого "Вольфсбурга" донецкий "Шахтер" проводил при пустых трибунах из-за пандемии COVID-19 в Европе.

Однако и без коронавируса у "Шахтера" был повод грустить. Накануне стало известно, что у одного из ключевых игроков "горняков" Тараса Степаненко повреждение мениска. Полузащитнику уже сделали операцию, но врачи сказали, что в строй он сможет вернуться только через месяц.

Матч начался в борьбе за контроль мяча и центр поля. Немцы старались действовать первым номером, однако ощутимого преимущества им добиться не удалось. "Шахтер" же старался играть спокойно, отвечая контратаками.

На 17 минуте Исмаили прошел по флангу и сделал передачу в штрафную площадку. Находящийся там Виктор Кроваленко навязал борьбу, а первым на мяче оказался Мораес, поразив ворота соперника ударом головой. "Шахтер" повел в счете 1:0.

На 20 минуте, казалось бы, удача вновь улыбнулась нашим футболистам. Додо делал подачу в штрафную, и мяч нашел там руку игрока немецкой команды. После просмотра VAR арбитр показал на точку, но Коваленко не сумел переиграть вратаря с 11-метровой отметки.

Неудача не сказалась на действиях горняков. "Шахтер" полностью взял игру под свой контроль, проводя довольно опасные атаки.

А в конце тайма случилось дежавю. На это раз уже игрок "Вольфсбурга" делал передачу в штрафную горняков, и мяч попал в руку Матвиенко. Судья снова посмотрел VAR, указал на точку, а игрок немецкой команды не реализовал пенальти, послав мяч выше ворот.

Второй тайм начался крайне неудачно для украинской команды. На 48 минуте после подачи углового удара "Вольфсбург" сравнял счет. 1:1. Немцы захватили инициативу и продолжили атаковать.

Только к середине второго тайма "Шахтеру" удалось выровнять игру.

На 73 минуте "Вольфсбург" нарушил правила у своей штрафной площадки. Майкон со штрафного пробил в девятку, вратарь переправил мяч в перекладину, но первым на добивание успел Маркос Антонио, и головой отправил мяч в ворота. 2:1.

Немцы бросились отыгрываться и создали несколько опасных моментов у наших ворот. Однако большего им добиться не удалось. Победа "Шахтера" и неплохой задел перед ответным матчем.

Как ранее сообщал Фокус:

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы донецкий "Шахтер" сыграл вничью (3:3) с лиссабонской "Бенфикой", обеспечив себе выход в следующий этап турнира.

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