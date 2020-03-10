Матчи Украины со сборными Польши и Франции пройдут без зрителей из-за эпидемии коронавируса
2020-03-10 16:27:56
Матч с Польшей пройдет 31 марта, а с Францией – 27 марта
Товарищеский матч между сборными Польши и Украины состоится без зрителей из-за угрозы коронавируса.
Об этом сообщил генеральный секретарь Польского футбольного союза Мацей Савицки на своей странице в Twitter.
Без болельщиков пройдут матчи сборной Польши против Финляндии во Вроцлаве 27 марта, а также с Украиной 31 марта в Хожуве.
Кроме того, матч между сборными Франции и Украины тоже может пройти при закрытых трибунах из-за коронавируса.
Так, министр спорта Франции Роксана Марасиняну заявила, что до 15 апреля максимальное количество болельщиков на любом спортивном мероприятии не должно превышать тысячу человек, передает GFFN.
Матч Франция – Украина запланирован на 27 марта.
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