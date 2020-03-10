Матчи Украины со сборными Польши и Франции пройдут без зрителей из-за эпидемии коронавируса

Матч с Польшей пройдет 31 марта, а с Францией – 27 марта

Товарищеский матч между сборными Польши и Украины состоится без зрителей из-за угрозы коронавируса.

Об этом сообщил генеральный секретарь Польского футбольного союза Мацей Савицки на своей странице в Twitter.

Без болельщиков пройдут матчи сборной Польши против Финляндии во Вроцлаве 27 марта, а также с Украиной 31 марта в Хожуве.

Кроме того, матч между сборными Франции и Украины тоже может пройти при закрытых трибунах из-за коронавируса.

Так, министр спорта Франции Роксана Марасиняну заявила, что до 15 апреля максимальное количество болельщиков на любом спортивном мероприятии не должно превышать тысячу человек, передает GFFN.

Матч Франция – Украина запланирован на 27 марта.

Как ранее писал Фокус:

Премьера нового фильма об агенте Джеймсе Бонде "Не время умирать" отложена до ноября в связи с распространением коронавируса COVID-19. "Кинокомпания MGM, кинопроизводители Universal и Bond, продюсер Майкл Дж. Уилсон и режиссер Барбара Брокколи, объявили, что после тщательных изучения и оценки мирового кинорынка релиз “No Time to Die” будет отложен до ноября 2020 года", – написано в нем.

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