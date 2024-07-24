В Париже задержали россиянина, который готовил операцию по дестабилизации на время Олимпиады

По словам журналистов, гражданину РФ предъявили обвинение в "разведывательной деятельности" в интересах иностранного государства. В его квартире нашли доказательства.

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В воскресенье, 21 июля, в Париже был задержан 40-летний россиянин. Его подозревают в подготовке "дестабилизирующей" операции на время проведения Олимпийских игр. Об этом пишет издание Le Parisien.

Сообщается, россиянину предъявили обвинение в "разведывательной деятельности" в интересах иностранного государства с целью "разжигания военных действий во Франции". На данный момент гражданин РФ находится в следственном изоляторе.

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В материале говорится, что во время обыска в квартире подозреваемого правоохранители обнаружили доказательства подготовки пророссийской "операции по дестабилизации".

Еще один источник издания заявил о "масштабном проекте", последствия которого могли быть "серьезными".

Отмечается, что расследование в отношении россиянина открыто по статье о контрразведке, а не о терроризме. По этому обвинению задержанному грозит до 30 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что 300 бойцов "Грузинского легиона", воевавших за ВСУ, объявили в розыск. По словам командира Мамуки Мамулашвили, сегодня спецслужбы Тбилиси и Москвы работают синхронно, поэтому многим грузинским военнослужащим, которые воевали в составе ВСУ, рекомендуют покинуть страну, чтобы избежать последствий.

Также напомним, что в РФ хотят отправлять солдат на гауптвахту за использование смартфонов и жалобы на начальство. Законопроект был принят в Госдуме еще в прошлом году, но без дополнений про смартфоны. И на гауптвахту мог ранее отправлять только гарнизонный суд.