У Парижі затримали росіянина, який готував операцію з дестабілізації на час Олімпіади

За словами журналістів, громадянину РФ висунули обвинувачення в "розвідувальній діяльності" в інтересах іноземної держави. У його квартирі знайшли докази.

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У неділю, 21 липня, в Парижі затримали 40-річного росіянина. Його підозрюють у підготовці "дестабілізуючої" операції на час проведення Олімпійських ігор. Про це пише видання Le Parisien.

Повідомляється, росіянину висунули обвинувачення в "розвідувальній діяльності" в інтересах іноземної держави з метою "розпалювання військових дій у Франції". Наразі громадянин РФ перебуває у слідчому ізоляторі.

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У матеріалі йдеться, що під час обшуку у квартирі підозрюваного правоохоронці виявили докази підготовки проросійської "операції з дестабілізації".

Ще одне джерело видання заявило про "масштабний проєкт", наслідки якого могли бути "серйозними".

Зазначається, що розслідування щодо росіянина відкрито за статтею про контррозвідку, а не про тероризм. За цим обвинуваченням затриманому загрожує до 30 років в'язниці.

Раніше повідомлялося, що 300 бійців "Грузинського легіону", які воювали за ЗСУ, оголосили в розшук. За словами командира Мамуки Мамулашвілі, сьогодні спецслужби Тбілісі та Москви працюють синхронно, тому багатьом грузинським військовослужбовцям, які воювали у складі ЗСУ, рекомендують покинути країну, щоб уникнути наслідків.

Також нагадаємо, що в РФ хочуть відправляти солдатів на гауптвахту за використання смартфонів і скарги на начальство. Законопроєкт ухвалили в Держдумі ще минулого року, але без доповнень про смартфони. І на гауптвахту міг раніше відправляти тільки гарнізонний суд.