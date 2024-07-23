Без суду: у РФ хочуть відправляти солдатів на гауптвахту за використання смартфонів і скарги на начальство

Законопроєкт ухвалили в Держдумі ще минулого року, але без доповнень про смартфони. І на гауптвахту міг раніше відправляти тільки гарнізонний суд.

Related video

У російській армії хочуть посилити правила використання смартфонів. Тепер на гауптвахті у ЗС РФ можна буде опинитися, якщо у солдата на службі виявиться з собою смартфон. А також, якщо він опублікує в Інтернеті дані, які можуть визначити приналежність військових до ЗС РФ. Про це повідомляє видання "Медуза".

У Держдумі запропонували відправляти російських військових на гауптвахту за використання смартфона. Йдеться про законопроєкт, який ухвалили в першому читанні ще в березні 2023 року. Він дає право командирам військових частин і військовим комендантам гарнізонів відправляти на гауптвахту (місце для військових під арештом) військовослужбовців ЗС РФ. Зараз таке рішення може ухвалити тільки гарнізонний суд. Авторами поправки стали голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов і його перший заступник Андрій Красов, обидва з партії "Единая Россия".

До другого читання в законопроєкт внесли нові підстави для арешту. Серед них — порушення заборони мати із собою на службі електронні вироби "побутового призначення", у яких можуть зберігатися аудіо-, фото- та відеоматеріали, а також які мають функцію геолокації. До таких пристроїв, зокрема, належить смартфон.

Крім того, грубим дисциплінарним проступком вважатимуть поширення у ЗМІ або в інтернеті даних, які можуть визначити приналежність військовослужбовців до збройних сил РФ. Арешт загрожуватиме також за поширення інформації про діяльність органів військового управління, органів управління військовими формуваннями, об'єднань, військових частин та інших організацій, що входять до складу російської армії.

У законопроєкті, ухваленому в першому читанні, йшлося про те, що відправити під дисциплінарний арешт без суду можна тільки за самовільне залишення військової частини, неявку на службу, знищення військового майна та інші порушення.

Словом, якщо закон ухвалять, то в Інтернеті та соцмережах поменшає скарг військовослужбовців РФ на службу в армії та невдоволення начальством, а також роликів, знятих на війні в Україні та в тилу.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що генеральний прокурор РФ Ігор Краснов вирушив до Північної Кореї обмінюватися досвідом із колегою. Зазначається, що РФ "готова ділитися власним досвідом у розвитку судової практики з Північною Кореєю, а також вивчати північнокорейську судову практику, особливо у сферах комунікації та інформаційних технологій". Як відомо, у КНДР немає вільного доступу у всесвітню мережу Інтернет, до соцмереж і месенджерів.