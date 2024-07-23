Нові методи контролю: генпрокурор РФ вирушив обмінюватися досвідом у КНДР, — ISW

Росія і Північна Корея прагнуть розширити співпрацю в судовій сфері. І вже підписали відповідну угоду.

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Вперше в історії до Північної Кореї вирушив генеральний прокурор Росії. Ігор Краснов прибув до Пхеньяну й обговорив зі своїм північнокорейським колегою Кім Чол Воном "шляхи подальшого співробітництва" і підписав угоду про спільну роботу між генеральними прокуратурами Росії та Північної Кореї на 2024-2026 роки. Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

Як повідомляється, Краснов і Кім обговорили Генеральні прокуратури Росії та Північної Кореї. Вони вже "підтримували діалог" ще з 2010 року за допомогою окремої угоди про співпрацю.

Але нова угода, ймовірно, буде набагато більш сфокусованою за охопленням, відображаючи активізацію російсько-північнокорейського співробітництва за останній рік.

Генпрокурор РФ Ігор Краснов і його колега з КНДР Кім Чол Вон Фото: KCNA

Аналітики ISW наголошують, що КНДР і Росія будуть регулярно обмінюватися законодавчими актами.

А РФ "готова ділитися власним досвідом у розвитку судової практики з Північною Кореєю, а також вивчати північнокорейську судову практику, особливо у сферах комунікації та інформаційних технологій".

ISW раніше повідомляв, що обидві країни за останній рік розширили військову, політичну, дипломатичну та економічну співпрацю. Але на особливу увагу заслуговує явне бажання узгодити судові та прокурорські порядки денні.

В Інституті вивчення війни зазначали, що Генеральна прокуратура Росії використовує адміністративні закони як зброю для посилення контролю судової системи над російським суспільством, а нещодавні зарубіжні контакти Краснова (зокрема, з посадовими особами Іраку і Центральноафриканської Республіки), імовірно, частково спрямовані на те, щоб поділитися таким судовим контролем і тактикою правоохоронних органів із дружніми державами в обмін на розширення власного арсеналу методів внутрішнього контролю Росії.

Інтерес Росії до північнокорейського судового досвіду в галузі комунікацій та інформаційних технологій, ймовірно, є відображенням бажання Кремля консолідувати контроль над російським інформаційним простором, зокрема й за допомогою платформ обміну повідомленнями та служб віртуальних приватних мереж (VPN).

Нагадаємо, раніше, завдяки випадковості, програмісти з'ясували, скільки всього сайтів у Північній Кореї. Виявилося, що їх усього 28. Крім новинних сайтів, є сайт із рецептами та університетський портал.