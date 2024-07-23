Новые методы контроля: генпрокурор РФ отправился обмениваться опытом в КНДР, — ISW

Россия и Северная Корея стремятся расширить сотрудничество в судебной сфере. И уже подписали соответствующее соглашение.

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Впервые в истории в Северную Корею отправился генеральный прокурор России. Игорь Краснов прибыл в Пхеньян и обсудил со своим северокорейским коллегой Ким Чол Воном "пути дальнейшего сотрудничества" и подписали соглашение о совместной работе между генеральными прокуратурами России и Северной Кореи на 2024–2026 годы. Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

Как сообщается, Краснов и Ким обсудили Генеральные прокуратуры России и Северной Кореи. Они уже "поддерживали диалог" еще с 2010 года посредством отдельного соглашения о сотрудничестве.

Но новое соглашение, вероятно, будет гораздо более сфокусированным по охвату, отражая активизацию российско-северокорейского сотрудничества за последний год.

Генпрокурор РФ Игорь Краснов и его коллега из КНДР Ким Чол Вон Фото: KCNA

Аналитики ISW подчеркивают, что КНДР и Россия будут регулярно обмениваться законодательными актами.

А РФ "готова делиться собственным опытом в развитии судебной практики с Северной Кореей, а также изучать северокорейскую судебную практику, особенно в сферах коммуникации и информационных технологий".

ISW ранее сообщал, что обе страны за последний год расширили военное, политическое, дипломатическое и экономическое сотрудничество. Но особое внимание заслуживает явное желание согласовать судебные и прокурорские повестки дня.

В Институте изучения войны отмечали, что Генеральная прокуратура России использует административные законы в качестве оружия для усиления контроля судебной системы над российским обществом, а недавние зарубежные контакты Краснова (в том числе с должностными лицами Ирака и Центральноафриканской Республики) вероятно отчасти направлены на то, чтобы поделиться таким судебным контролем и тактикой правоохранительных органов с дружественными государствами в обмен на расширение собственного арсенала методов внутреннего контроля России.

Интерес России к северокорейскому судебному опыту в области коммуникаций и информационных технологий, вероятно, является отражением желания Кремля консолидировать контроль над российским информационным пространством, в том числе с помощью платформ обмена сообщениями и служб виртуальных частных сетей (VPN).

Напомним, ранее, благодаря случайности, программисты выяснили, сколько всего сайтов в Северной Корее. Оказалось, что их всего 28. Кроме новостных сайтов, есть сайт с рецептами и университетский портал.