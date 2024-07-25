Ответ на агрессию РФ: Польша начинает военную операцию по усилению ПВО "Восточная Аврора"

Операция будет включать ряд важных задач, таких как постоянный мониторинг воздушного пространства, реагирование на выявленные нарушения, а также их нейтрализация.

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С 1 августа в Польше начинается новая операция под кодовым названием Wschodnia zorza (Восточная Аврора), направленная на усиление системы противовоздушной обороны государства. Как сообщили в Оперативном командовании Войска Польского, данное мероприятие является ответом на агрессию России против Украины, что увеличило риск нарушения воздушного пространства Польши.

Отмечается, что особое внимание будет уделено объектам, которые могут нарушить воздушное пространство Польши, в том числе дронам и другим беспилотным летательным аппаратам, летающим на малых и сверхмалых высотах. Операция охватит восточные и северо-восточные границы страны, где риск таких нарушений является самым высоким.

Операция Wschodnia zorza будет включать ряд важных задач:

Постоянный мониторинг воздушного пространства . Предусматривает использование современных технологий для круглосуточного наблюдения за воздушным пространством, что позволит оперативно выявлять любые нарушения.

. Предусматривает использование современных технологий для круглосуточного наблюдения за воздушным пространством, что позволит оперативно выявлять любые нарушения. Реагирование на выявленные нарушения и их нейтрализация . Предусматривает быструю и эффективную реакцию на любые обнаруженные угрозы, чтобы немедленно пресекать нарушения воздушного пространства.

. Предусматривает быструю и эффективную реакцию на любые обнаруженные угрозы, чтобы немедленно пресекать нарушения воздушного пространства. Сотрудничество с союзниками и соседними странами . Предусматривает активный обмен информацией и координацию оборонных действий с партнерами по НАТО и странами, граничащими с Польшей, для обеспечения максимальной безопасности.

. Предусматривает активный обмен информацией и координацию оборонных действий с партнерами по НАТО и странами, граничащими с Польшей, для обеспечения максимальной безопасности. Регулярные тренировки и обучение военнослужащих. Их проведение должно повысить квалификацию персонала.

В Оперативном командовании отметили, что операция не только отвечает на текущие вызовы, но и является долгосрочной инвестицией в безопасность Польши, а усиление системы ПВО критически важно для защиты суверенитета и территориальной целостности страны.

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