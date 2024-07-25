Відповідь на агресію РФ: Польща починає військову операцію з посилення ППО "Східна Аврора"

Операція охоплюватиме низку важливих завдань, таких як постійний моніторинг повітряного простору, реагування на виявлені порушення, а також їх нейтралізація.

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З 1 серпня в Польщі розпочинається нова операція під кодовою назвою Wschodnia zorza (Східна Аврора), спрямована на посилення системи протиповітряної оборони держави. Як повідомили в Оперативному командуванні Війська Польського, цей захід є відповіддю на агресію Росії проти України, що збільшило ризик порушення повітряного простору Польщі.

Зазначається, що особливу увагу буде приділено об'єктам, які можуть порушити повітряний простір Польщі, зокрема дронам та іншим безпілотним літальним апаратам, які літають на малих і надмалих висотах. Операція охопить східні та північно-східні кордони країни, де ризик таких порушень є найвищим.

Операція Wschodnia zorza охоплюватиме низку важливих завдань:

Постійний моніторинг повітряного простору . Передбачає використання сучасних технологій для цілодобового спостереження за повітряним простором, що дасть змогу оперативно виявляти будь-які порушення.

. Передбачає використання сучасних технологій для цілодобового спостереження за повітряним простором, що дасть змогу оперативно виявляти будь-які порушення. Реагування на виявлені порушення та їх нейтралізація . Передбачає швидку та ефективну реакцію на будь-які виявлені загрози, щоб негайно припиняти порушення повітряного простору.

. Передбачає швидку та ефективну реакцію на будь-які виявлені загрози, щоб негайно припиняти порушення повітряного простору. Співпраця з союзниками та сусідніми країнами . Передбачає активний обмін інформацією та координацію оборонних дій з партнерами по НАТО та країнами, що межують з Польщею, для гарантування максимальної безпеки.

. Передбачає активний обмін інформацією та координацію оборонних дій з партнерами по НАТО та країнами, що межують з Польщею, для гарантування максимальної безпеки. Регулярні тренування та навчання військовослужбовців. Їх проведення має підвищити кваліфікацію персоналу.

В Оперативному командуванні зазначили, що операція не тільки відповідає на поточні виклики, а й є довгостроковою інвестицією в безпеку Польщі, а посилення системи ППО критично важливе для захисту суверенітету та територіальної цілісності країни.

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