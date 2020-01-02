Пятов вошел в топ-10 самых дорогих возрастных игроков

На своей позиции украинский голкипер уступает только Хандановичу из "Интера"

Голкипер "Шахтера" и сборной Украины вошел в топ-10 самых дорогих футболистов старше 35 лет.

Об этом пишет Команда №1.

Так, по данным портала transfermarkt, трансферная стоимость Пятова составляет 2,5 млн евро.

В топе украинский вратарь делит восьмое место с Марселино из "Лудогорца" и Карлосом Санчесом из "Сантоса".

Примечательно и то, что среди голкиперов Пятов уступает только Самиру Хандановичу ("Ювентус"), который стоит 6 млн евро.

В десятке также присутствуют швед Златан Ибрагимович (3,5 млн евро), Андрес Иньеста (4 млн евро) и Джорджо Кьеллини (5 млн евро).

Возглавляет топ Тиаго Силва из "ПСЖ", которого оценили в 6 млн евро.

1. Тиаго Силва (“ПСЖ”) - 6 млн (евро)

Самир Ханданович (“Интер”) - 6 млн

3. Джорджо Кьеллини (“Ювентус”) - 5 млн

4. Андрес Иньеста (“Виссел Кобе”) - 4 млн

Санти Касорла (“Вильярреал”) - 4 млн

Франк Рибери (“Фиорентина”) - 4 млн

7. Златан Ибрагимович (“Милан”) - 3,5 млн

8. Марселино (“Лудогорец”) - 2,5 млн

Андрей Пятов (“Шахтер”) - 2,5 млн

Карлос Санчес (“Сантос”) - 2,5 млн

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