Пятов вошел в топ-10 самых дорогих возрастных игроков
2020-01-02 13:25:40
На своей позиции украинский голкипер уступает только Хандановичу из "Интера"
Голкипер "Шахтера" и сборной Украины вошел в топ-10 самых дорогих футболистов старше 35 лет.
Об этом пишет Команда №1.
Так, по данным портала transfermarkt, трансферная стоимость Пятова составляет 2,5 млн евро.
В топе украинский вратарь делит восьмое место с Марселино из "Лудогорца" и Карлосом Санчесом из "Сантоса".
Примечательно и то, что среди голкиперов Пятов уступает только Самиру Хандановичу ("Ювентус"), который стоит 6 млн евро.
В десятке также присутствуют швед Златан Ибрагимович (3,5 млн евро), Андрес Иньеста (4 млн евро) и Джорджо Кьеллини (5 млн евро).
Возглавляет топ Тиаго Силва из "ПСЖ", которого оценили в 6 млн евро.
1. Тиаго Силва (“ПСЖ”) - 6 млн (евро)
Самир Ханданович (“Интер”) - 6 млн
3. Джорджо Кьеллини (“Ювентус”) - 5 млн
4. Андрес Иньеста (“Виссел Кобе”) - 4 млн
Санти Касорла (“Вильярреал”) - 4 млн
Франк Рибери (“Фиорентина”) - 4 млн
7. Златан Ибрагимович (“Милан”) - 3,5 млн
8. Марселино (“Лудогорец”) - 2,5 млн
Андрей Пятов (“Шахтер”) - 2,5 млн
Карлос Санчес (“Сантос”) - 2,5 млн
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