Из-за коронавируса УЕФА ввел запрет на рукопожатия игроков перед игрой
2020-03-10 08:59:51
Ограничение распространяется на все матчи УЕФА и будет действовать до дальнейшего уведомления
Из-за распространения коронавируса УЕФА ввел запрет на рукопожатия с соперниками и арбитрами в рамках предматчевого протокола. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
Отмечается, что УЕФА вынес такое решение по рекомендации Всемирной организации здравоохранения.
Данное ограничение распространяется на все матчи УЕФА и будет действовать до дальнейшего уведомления.
Как ранее сообщал Фокус:
- Союз европейских футбольных ассоциаций не исключает перенос или отмену Евро-2020 в случае, если ситуация с коронавирусом будет ухудшаться.
- Евро-2020 должно пройти в 12 странах, а первый матч запланирован в Риме на 12 июня.
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