Из-за коронавируса УЕФА ввел запрет на рукопожатия игроков перед игрой

2020-03-10 08:59:51

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Ограничение распространяется на все матчи УЕФА и будет действовать до дальнейшего уведомления

Из-за распространения коронавируса УЕФА ввел запрет на рукопожатия с соперниками и арбитрами в рамках предматчевого протокола. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Отмечается, что УЕФА вынес такое решение по рекомендации Всемирной организации здравоохранения.

Данное ограничение распространяется на все матчи УЕФА и будет действовать до дальнейшего уведомления.

Как ранее сообщал Фокус:

  • Евро-2020 должно пройти в 12 странах, а первый матч запланирован в Риме на 12 июня. 
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