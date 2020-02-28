В 1/8 Лиги Европы Шахтеру будет противостоять немецкий "Вольфсбург"

Первые матчи 1/8 финала состоятся 12 марта, а ответные встречи пройдут 19 марта

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка 1/8 Лиги Европы Лиги Европы.

В жеребьевке приняли участие победители пар 1/16 финала турнира, среди которых был и донецкий "Шахтер", который прошел "Бенфику".

Посева команд на этой стадии не было, как и запретов на встречи клубов из одной ассоциации.

Отметим, что один матч 1/16 не состоялся. Из-за шторма перенесли поединок "Зальцбург" - "Айнтрахт". Он состоится в субботу, 29 февраля, и определит еще одного участника следующей стадии.

В итоге жеребьевка определила, что "Шахтер" встретится с " Вольфсбургом", "Истанбул Башакшехир" с "Копенгагеном", "Олимпиакос" с "Вулверхэмптоном", " Рейнджерс" с "Байером", "Хетафе" с "Интером", "Севилья" с "Ромой", "Базель" с "Айнтрахтом" или "Зальцбургом" , "Манчестер Юнайтед" с "ЛАСКОМ".

Первые матчи 1/8 финала состоятся 12 марта, а ответные встречи пройдут 19 марта. Начало в 19:55 и 22:00 по киевскому времени.

Жеребьевка четверть- и полуфиналов пройдет 20 марта. Финальный поединок турнира пройдет 27 мая в городе Гданьск, Польша.

Как ранее сообщал Фокус:

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы донецкий "Шахтер" сыграл вничью (3:3) с лиссабонской "Бенфикой", обеспечив себе выход в следующий этап турнира.

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы донецкий "Шахтер" обыграл лиссабонскую "Бенфику" со счетом 2:1.

Голкипер "Шахтера" и сборной Украины вошел в топ-10 самых дорогих футболистов старше 35 лет.