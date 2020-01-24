"Арсенал" предложил "Шахтеру" 26,5 млн фунтов за переход Матвиенко, – СМИ

Трансфер будет уступать только переходу Андрея Шевченко из "Милана" в "Челси"

Лондонский футбольный клуб “Арсенал” предложил значительную сумму ФК "Шахтер", чтобы видеть в своих рядах молодого футболиста сборной Украины Николая Матвиенко. Об этом сообщает Zbirna.com.

По информации издания, английский клуб не готов на данный момент полностью оплатить трансфер, но имеет свои предложения.

"На Эмирейтс по объективным причинам не готовы заплатить за Николая всю сумму здесь и сейчас. “Арсенал” предлагает "Шахтеру" взять футболиста в аренду до конца сезона-2019/20 за 4,5 млн фунтов стерлингов и включить в соглашение пункт об обязательном летнем выкупе игрока за 22 млн фунтов", – говорится в сообщении.

По информации английских медиа, в частности Sky Sports, "горняки" требуют у "канониров" за украинца 30 млн фунтов.

Если стороны все же ударят по рукам, то "Шахтер", в общей сложности, получит за Матвиенко 26,5 млн фунтов (около 30 млн евро), что сделает защитника вторым по дороговизне украинцем в истории.

Первым остается нынешний наставник сборной Украины Андрей Шевченко, который в сезоне-2006/2007 перешел из "Милана" в "Челси" за 43,3 млн евро.

Как ранее сообщал Фокус: