Стала известна зарплата футболистов "Реала" и "Барселоны"
2020-01-14 12:11:33
Лионель Месси и здесь вне конкуренции
Общественности стала известна зарплата футболистов мадридского "Реала" и каталонской "Барселоны" после того, как издание Total Sportek и EuroFootballRumous опубликовало эти данные, основываясь на слитой информации в интернет.
Согласно источникам изданий, бельгийский вингер "Барселоны" Эден Азар, переехавший на "Сатьяго Бернабеу" прошлым летом из "Челси", является самым высокооплачиваемым игроком своей команды. Его недельный оклад составляет 400 тыс. фунтов.
В "Барселоне" же самый большой гонорар ожидаемо получает капитан команды Лионель Месси. Аргентинец зарабатывает ошеломляющие 1,24 млн фунтов каждую неделю.
Зарплаты игроков "Реала" в неделю:
- Эден Азар: 400 000 фунтов
- Гарет Бэйл: 350 000 фунтов
- Серхио Рамос, Хамес Родригес и Тони Кроос: по 200 000 фунтов
- Лука Модрич: 180 000 фунтов
- Лука Йович: 170 000 фунтов
- Марсело: 150 000 фунтов
- Рафаэль Варан: 140 000 фунтов
- Иско: 120 000 фунтов
- Дани Карвахаль: 100 000 фунтов
- Марко Асенсио и Каземиро: 90 000 фунтов
- Начо Фернандес: 70 000 фунтов
- Родриго: 66 000 фунтов
- Браим Диас и Лукас Васкес: 60 000 фунтов
- Альфонс Ариоля – 45 000
- Винисиус Жуниор: 40 000 фунтов
- АНДРЕЙ ЛУНИН: 25 000 фунтов
- Дани Себальос: 20 000 фунтов
- Борха Майораль: 10 000 фунтов
- Эдер Милитао и Ферлан Менди: неизвестно
Зарплаты игроков Барселоны в неделю:
- Лионель Месси: 1 244 000 фунтов
- Луис Суарес: 405 000 фунтов
- Френки де Йонг: 360 000 фунтов
- Антуан Гризманн: 346 000 фунтов
- Серхио Бускетс: 260 000 фунтов
- Иван Ракитич: 230 000 фунтов
- Жерар Пике: 220 000 фунтов
- Самуэль Умтити и Усман Дембеле: 210 000 фунтов
- Серхио Роберто: 170 000 фунтов
- Артуро Видаль: 155 000 фунтов
- Жорди Альба: 150 000 фунтов
- Марк-Андре тер Штеген: 90 000 фунтов
- Артур Мело: 85 000 фунтов
- Нельсон Семедо: 60 000 фунтов
- Клемент Ленгле: 45 000 фунтов
- Ансу Фати: 17 138 фунтов
Как ранее сообщал Фокус:
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