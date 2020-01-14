Стала известна зарплата футболистов "Реала" и "Барселоны"

2020-01-14 12:11:33

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Лионель Месси и здесь вне конкуренции

Общественности стала известна зарплата футболистов мадридского "Реала" и каталонской "Барселоны" после того, как издание Total Sportek и EuroFootballRumous опубликовало эти данные, основываясь на слитой информации в интернет.

Согласно источникам изданий, бельгийский вингер "Барселоны" Эден Азар, переехавший на "Сатьяго Бернабеу" прошлым летом из "Челси", является самым высокооплачиваемым игроком своей команды. Его недельный оклад составляет 400 тыс. фунтов.

В "Барселоне" же самый большой гонорар ожидаемо получает капитан команды Лионель Месси. Аргентинец зарабатывает ошеломляющие 1,24 млн фунтов каждую неделю.

Зарплаты игроков "Реала" в неделю:

  • Эден Азар: 400 000 фунтов
  • Гарет Бэйл: 350 000 фунтов
  • Серхио Рамос, Хамес Родригес и Тони Кроос: по 200 000 фунтов
  • Лука Модрич: 180 000 фунтов
  • Лука Йович: 170 000 фунтов
  • Марсело: 150 000 фунтов
  • Рафаэль Варан: 140 000 фунтов
  • Иско: 120 000 фунтов
  • Дани Карвахаль: 100 000 фунтов
  • Марко Асенсио и Каземиро: 90 000 фунтов
  • Начо Фернандес: 70 000 фунтов
  • Родриго: 66 000 фунтов
  • Браим Диас и Лукас Васкес: 60 000 фунтов
  • Альфонс Ариоля – 45 000
  • Винисиус Жуниор: 40 000 фунтов
  • АНДРЕЙ ЛУНИН: 25 000 фунтов
  • Дани Себальос: 20 000 фунтов
  • Борха Майораль: 10 000 фунтов
  • Эдер Милитао и Ферлан Менди: неизвестно

Зарплаты игроков Барселоны в неделю:

  • Лионель Месси: 1 244 000 фунтов
  • Луис Суарес: 405 000 фунтов
  • Френки де Йонг: 360 000 фунтов
  • Антуан Гризманн: 346 000 фунтов
  • Серхио Бускетс: 260 000 фунтов
  • Иван Ракитич: 230 000 фунтов
  • Жерар Пике: 220 000 фунтов
  • Самуэль Умтити и Усман Дембеле: 210 000 фунтов
  • Серхио Роберто: 170 000 фунтов
  • Артуро Видаль: 155 000 фунтов
  • Жорди Альба: 150 000 фунтов
  • Марк-Андре тер Штеген: 90 000 фунтов
  • Артур Мело: 85 000 фунтов
  • Нельсон Семедо: 60 000 фунтов
  • Клемент Ленгле: 45 000 фунтов
  • Ансу Фати: 17 138 фунтов

Как ранее сообщал Фокус:

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