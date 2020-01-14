"Барселона" назвала 10 фактов, которые нужно знать о новом главном тренере клуба

Каталонцы сменили главного тренера посреди сезона впервые за последние 17 лет

Футбольный клуб "Барселона" объявил о смене главного тренера команды. Эрнесто Вальверде на этом посту заменит 61-летний Кике Сетьен (полное имя Энрике Сетьен Солер), сообщается на сайте клуба.

Впервые за последние 17 лет смена тренера происходит во время сезона. Сетьен подписал контракт до 30 июня 2022 г. В сообщении клуба он назван "одним из самых опытных тренеров в испанском футболе".

Клуб объявил об увольнении Вальверде по соглашению сторон. Он был главным тренером "Барселоны" с мая 2017 года. При нем команда дважды выиграла чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны. В текущем сезоне каталонцы лидируют с 40 очками. Из 163 официальных матчей под его тренерством выиграно 108, а 35 сыграно вничью.

Сайт "Барселоны" приводит 10 интересных фактов о своем новом главном тренере.

Он начал играть в футбол в пляжном футболе, выступал за национальную сборную Испании. В клубе "Расинг Сантандер" он известен как "Эль-Маэстро" и является одним из кумиров клуба. Он играл там в течение 12 сезонов, а также тренировал эту команду в сезоне 2001/02, добившись продвижения в ЛаЛигу. Это третий тренер из Кантабрии в истории "Барсы" после Энрике Оризаолы (1961) и Лауреано Руиса (1976). Сетьен встречался с "Барсой" 22 раза в качестве игрока и забил два гола. Как тренер, Сетьен играл против "Барселоны" семь раз: шесть поражений и одна победа. В качестве тренера он руководил клубами "Расинг Сантандер", "Полидепортиво", "Логроньес", "Луго", "Лас-Пальмас" и "Бетис". Также был тренером сборной Экваториальной Гвинеи. Один из ведущих футболистов "Барселоны" Серхио Бускетс ранее подарил ему футболку с надписью: "С любовью и восхищением за твой взгляд на футбол. Всего наилучшего!". Сетьен тренировал бывших игроков "Барсы" Бартру, Каптума, Телло, Санабриа, Араужо, Халиловича и Кевина-Принца Боатенга, а также нынешнего игрока Джуниора Фирпо. Новый тренер всегда хвалил "Барсу" и Лео Месси, которого он считает "роскошью и лучшим игроком в истории". Одним из увлечений Сетьена являются шахматы, он играл против бывших чемпионов мира Анатолия Карпова и Гарри Каспарова.

Напомним, что еще несколько дней назад считалось, что главным тренером "Барселоны" станет Хави, и произойдет это после окончания текущего сезона.

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