Дело Тайсона: "Динамо" наказали на полмиллиона, болельщиков не пустят на футбол

Киевский клуб проведет один домашний матч без зрителей и заплатит штраф

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской федерации футбола (УАФ) рассмотрел эпизод матча 14-го тура УПЛ между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо", в котором капитан "горняков", бразильский полузащитник Тайсон подвергся расистским оскорблениям со стороны болельщиков киевского клуба. Об этом сообщается на сайте УАФ

Согласно решению КДК, киевское "Динамо" проведет один домашний матч премьер-лиги без зрителей и заплатит штраф в размере 500 000 гривен.

В сообщении на официальном сайте ФФУ/УАФ не говорится, о какой именно игре идет речь. Вероятно, это ближайший поединок с "Мариуполем".

Кроме того, предусмотрен еще один матч без зрителей условно с испытательным сроком до конца текущего сезона.

Что касается донецкого "Шахтера", по информации Футбол 24, клуб должен заплатить 20 тысяч гривен штрафа за объявления на стадионе "Металлист" на русском языке. Тайсон, который в матче с "Динамо" был удален с поля за неприличный жест в сторону болельщиков киевской команды, отстранен на одну игру, и еще на две условно.

Как ранее сообщал Фокус:

ФК "Шахтер" осудил факт проявления болельщиками расизма в матче с киевским "Динамо" 10 ноября.