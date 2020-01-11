В "Барселону" возвращается ее бывший игрок Хави. Главным тренером

Сейчас Хави является главным тренером катарского клуба "Аль-Садд"

39-летний Хавьер Эрнандес Креус (более известный как Хави) этим летом займет пост главного тренера испанской "Барселоны". Об этом сообщила газета AS.

Он сменит Эрнесто Вальверде. Руководство клуба считает, что в команд есейчас сложилась непростая ситуация, и сам Вальверде склоняется к добровольному уходу.

Хави – бывший футболист "Барселоны" и ее капитан, выступавший в составе с 1998 по 2005 года. По информации AS, с ним будет заключен контракт на два года.

Хави завершил футбольную карьеру в мае 2019 года. Его последним клубом был катарский "Аль-Садд", за который он выступал с 2015 года. Сейчас он является главным тренером этого клуба.

Генеральный директор "Аль-Садда" Турки Аль-Али считает ситуацию с возможным переходом Хави в "Барселону" ожидаемой и естественной, сообщает официальный сайт клуба. Также он выразил надежду, что переговоры будут идти через официальные каналы.

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