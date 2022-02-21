Роскошь с пеленок. Dior представил детскую коляску за $5 тыс. (фото, видео)

Эта коляска – вторая в линейке бренда люксовых вещей. Первая была представлена еще в 2020 году, и ею обзавелись многие знаменитости.

Французский модный дом Dior, выпускающий люксовую одежду и обувь для богатых и знаменитых, решил, что к роскоши детей надо приучать с младых ногтей, и представил новую детскую коляску, которую уже называют Rolls Royce среди колясок, сообщается на сайте модного дома.

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Ее стоимость – $4800. Она создана в сотрудничестве Dior с детским брендом Inglesina.

"Сочетая в себе совершенство, функциональность и неподвластную времени элегантность, ее дизайн отличается универсальной рамой, в которую можно вместить как люльку, так и прогулочную коляску, что делает ее идеальным компаньоном для первых лет роста любого ребенка. Искусство Dior в деталях можно увидеть на колесах и кожаном руле с гравировкой Dior. Его размеры и передние колеса с поворотом на 360° делают его компактным, маневренным и регулируемым, его можно быстро, легко и безопасно складывать или раскладывать. Комбинация полностью украшена тканью Toile de Jouy, обновленной Корделией де Кастеллан в темно-синих тонах, для современного дизайна с регулируемым капюшоном, который защищает как от солнца, так и от дождя. Люлька обеспечивает благополучие каждого ребенка благодаря инновационной системе вентиляции и матрасу из натуральных волокон бамбука", – говорится в описании коляски.

Месяцем ранее бренд представил более яркий вариант этой коляски, а сейчас заменил яркий на более сдержанный темно-синий.

Эта коляска – вторая для бренда. Первая была представлена в 2020 году. Она также была создана в сотрудничестве с Inglesina и украшена еще одним культовым мотивом: монограммой Dior’s Oblique. Цена первой роскошной коляски превышала $7000, но это не остановило знаменитостей от ее покупки. Так, Cardi B обзавелась элитным транспортным прогулочным средством для своего новорожденного сына.

[ + – ] Cardi B обзавелась коляской от Dior

А Кайли Дженнер еще в 2018 году гуляла с двухмесячной дочерью Сторми в коляске с принтом Fendi Zucca. Модные обозреватели не исключают, что второго ребенка она будет катать как раз в Dior Toile de Jouy.

Ранее мы писали о том, что в сентябре прошлого года дом Dior подписал двухлетний контракт со знаменитой футбольной командой "Пари Сен-Жермен". В течение этого времени футболисты будут щеголять в вещах легендарного бренда. Такое предложение клуб получил после того, как в него перешел аргентинский нападающий Лионель Месси, и внимание к ПСЖ существенно возросло.