Новий кросовер Ferrari Purosangue уперше помітили на дорогах (відео)

Ferrari Purosangue нещодавно надійшов у виробництво та вже розкуплений на рік уперед. Кросовер оснащений 725-сильним V12 і може розвинути 311 км/год.

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В Альпах помітили новий Ferrari Purosangue. Перший кросовер Ferrari продемонстрував видовищний дрифт на снігу. Відео з авто з'явилося на YouТube каналі CarTechTrend.

Кросовер Ferrari Purosangue тільки-но надійшов у виробництво, і машини лише недавно почали постачати покупцям. На відео потрапив один із перших серійних екземплярів моделі.

На снігу повнопривідний Ferrari Purosangue впевнено почувається та залишається контрольованим у заметі. Також привертає увагу виражений задньопривідний ухил кросовера — на передні колеса передається менше тяги.

Нагадаємо, що новий Ferrari Purosangue представили минулої осені. Буквально в першу ніч після презентації авто розкупили на рік уперед, навіть попри надзвичайно високу ціну в 390 000 євро.

Ferrari Purosangue — найшвидший кросовер у світі. Його 6,5-літровий V12 потужністю 725 к.с. дозволяє розганятися до 100 км/год за 3,3 с і розвивати 325 км/год.

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У кросовера просторий салон і місткий 473-літровий багажник. Серед особливостей моделі — широко відчинювані двері й окремий дисплей для переднього пасажира.

Раніше Фокус повідомив, що рідкісний суперкар Ferrari продадуть за 4 мільйони доларів.