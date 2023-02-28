Новейший кроссовер Ferrari Purosangue впервые заметили на дорогах (видео)

Ferrari Purosangue совсем недавно поступил в производство и уже раскуплен на год вперед. Кроссовер оснащен 725-сильным V12 и может развить 311 км/ч.

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В Альпах заметили новый Ferrari Purosangue. Первый кроссовер Ferrari продемонстрировал зрелищный дрифт на снегу. Видео с авто появилось на Youtube-канале CarTechTrend.

Кроссовер Ferrari Purosangue только-только поступил в производство и машины лишь недавно начали поставлять покупателям. На видео попал один из первых серийных экземпляров модели.

На снегу полноприводной Ferrari Purosangue уверенно себя чувствует и остается контролируемым в заносе. Также обращает на себя внимание выраженный заднеприводной уклон кроссовера – на передние колеса передается меньше тяги.

Напомним, что новый Ferrari Purosangue представили прошлой осенью. Буквально в первую ночь после презентации авто раскупили на год вперед, даже несмотря на баснословно высокую цену в 390 000 евро.

Ferrari Purosangue – самый быстрый кроссовер в мире. Его 6,5-литровый V12 мощностью 725 л. с. позволяет разгоняться до 100 км/ч за 3,3 с и развивать 325 км/ч.

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У кроссовера просторный салон и вместительный 473-литровый багажник. Среди особенностей модели – распашные двери и отдельный дисплей для переднего пассажира.

Ранее Фокус сообзал, что редчайший суперкар Ferrari продадут за 4 миллиона долларов.