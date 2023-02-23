Новый семейный кроссовер Ford полностью рассекречен до премьеры (фото)
Новый Ford Edge стал крупнее и получил третий ряд сидений. Модель предложат в бензиновой и гибридной версиях.
В интернете опубликованы фото Ford Edge третьего поколения. Кроссовер должны презентовать в апреле на автошоу в Шанхае, а его продажи стартуют летом. Об этом сообщает сайт Autohome.
Кроссовер Ford Edge ждут большие перемены и они начинаются с дизайна. Внешний вид стал солиднее и выдержан в духе нового Mondeo – с широкой решеткой радиатора и тоненькими диодными фарами. Боковины потеряли рельеф, оконная линия изогнута, а дверные ручки теперь выдвижные. У задних стоек крыши уменьшен угол наклона. Кроме того, авто существенно подросло.
Размеры Ford Edge 2023:
- Длина – 5000 мм
- Ширина – 1961 мм
- Высота – 1773 мм
- Колесная база – 2950 мм
Возросшие размеры позволили добавить третий ряд сидений. Модель теперь предложена в семиместном исполнении, причем на втором ряду установлены два отдельных кресла с электроприводом. На передней панели по примеру родственного Mondeo установлен широкий дисплей. Оснащение включает трехзонный климат-контроль, панорамную крышу и проекцию на лобового стекла.
Новый Ford Edge 2023 поначалу предложат с 2,0-литровым 250-сильным бензиновым турбомотором, а позже появится 275-сильный гибрид. Бензинового V6 и дизеля, с которым модель предлагали в Европе, больше не будет.
Гибрид Ford Edge сможет разгоняться до 100 км/ч за 7,1 с и расходовать 6,3 л/100 км. Все версии получат 8-ступенчатую автоматическую КПП и полный привод.
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