В Украине продают старую 36-летнюю "тройку" BMW по цене Bentley (фото)
Автомобиль был полностью разобран и перестроен с использованием только оригинальных запчастей. Спорткар обладает отличным состоянием и не требует ремонта.
В Киеве на продажу выставили раритетный спорткар BMW M3 E30 1987 года выпуска по цене современного суперкара. Подробности об авто сообщили в объявлении на сайте OLX.
Этот BMW M3 E30 был полностью разобран и перестроен. По словам продавца, для реставрации использовали только оригинальные запчасти.
Редкий спортивный автомобиль в отличном состоянии. Его пробег после ремонта составляет всего 1285 км.
Спорткар окрашен в цвет кузова Diamond Black, который не так и просто найти в продаже. Тем не менее стоимость автомобиля значительно выше цены, которую просят за данную модель в Европе.
Под капотом расположен 2,4-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 200 л.с. и 230 Нм крутящего момента. Он работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой переключения передач.
Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 6,7 секунды. Максимальная скорость BMW M3 E30 составляет 241 км/ч.Важно
Продавец просит за свой спорткар 220 тысяч долларов. Он заявил, что автомобиль большую часть времени находился в гараже.
Ранее Фокус рассказал, что в Великобритании на аукционе продали кабриолет BMW 3 Series E30 1989 года за 101 700 долларов.