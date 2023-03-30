В Україні продають стару 36-річну "трійку" BMW за ціною Bentley (фото)

Автомобіль був повністю розібраний та перебудований з використанням тільки оригінальних запчастин. Спорткар має відмінний стан і не потребує ремонту.

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У Києві на продаж виставили раритетний спорткар BMW M3 E30 1987 випуску за ціною сучасного суперкара. Подробиці про авто повідомили в оголошенні на сайті OLX.

Цей BMW M3 E30 був повністю розібраний та перебудований. За словами продавця, для реставрації використовували лише оригінальні запчастини.

Спорткар пофарбований у рідкісний колір Diamond Black Фото: OLX

Рідкісний спортивний автомобіль у відмінному стані. Його пробіг після ремонту складає лише 1285 км.

Спорткар пофарбований у колір кузова Diamond Black, який не так просто знайти у продажу. Проте вартість автомобіля значно вища за ціну, яку просять за дану модель у Європі.

Інтер'єр спорткара в ідеальному стані Фото: Із сайту ТопЖир

Під капотом розташований 2,4-літровий чотирициліндровий двигун потужністю 200 к.с. і 230 Нм крутного моменту. Він працює у парі з п'ятиступінчастою механічною коробкою перемикання передач.

BMW M3 E30 оснащується 2,4-літровим чотирициліндровим двигуном Фото: Із сайту ТопЖир

Розгін від 0 до 100 км/год займає 6,7 секунди. Максимальна швидкість BMW M3 E30 складає 241 км/год.

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Продавець просить за свій спорткар 220 тисяч доларів. Він заявив, що автомобіль більшу частину часу перебував у гаражі.

Раніше Фокус розповів, що у Великій Британії на аукціоні продали кабріолет BMW 3 Series E30 1989 року за 101 700 доларів.