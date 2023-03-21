Старе купе BMW пішло з молотка за ціною сучасного суперкара (фото)
Лімітований BMW M3 GT має багато відмінностей від стандартної моделі. Він змінений зовні й отримав 295-сильний мотор.
У США на аукціоні Bring a Trailer продали купе BMW M3 GT 1995 року. Рідкісний спорткар пішов із молотка за 170 000 доларів. Про це розповіли на сайті аукціонного дому.
Проданий BMW M3 GT є одним із 356 випущених екземплярів для європейського ринку. Всі вони були забарвлені в колір British Racing Green.
Спорткар побудували відповідно до вимог омологації для гонок FIA GT і IMSA GT. Зовні вони відрізняються від стандартної моделі наявністю великого переднього сплітера, заднім спойлером і кованими 17-дюймовими колісними дисками.
Цей BMW M3 GT спочатку був проданий у Німеччині та провів більшу частину свого життя у Швеції. 2022 року його імпортували в США.
Автомобіль оснащується карбоновою обробкою, кондиціонером, бортовим комп'ютером, електричними склопідйомниками та спортивними сидіннями з підігрівом. Його пробіг становить 104 тисячі км.
У 2019 році накладки переднього та заднього бампера були перефарбовані. У 2022 році замінили задній спойлер і протитуманні фари.
В інтер'єрі встановлені передні спортивні сидіння Vader із оббивкою зеленого кольору. Оздоблення з вуглецевого волокна прикрашає панель приладів, центральну консоль і дверні пороги.
BMW M3 GT оснащується 3,0-літровим рядним шестициліндровим двигуном S50B30 потужністю 295 к.с. і 322 Нм крутного моменту. Він працює в парі з п'ятиступінчастою механічною коробкою перемикання передач.Важливо
Спорткар здатний розганятися від 0 до 100 км/год за 5,9 секунди. Максимальна швидкість обмежена на позначці 250 км/год.
Раніше Фокус писав, що у Великій Британії на аукціоні продали кабріолет BMW 3 Series E30 1989 року за 101 700 доларів.