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Авто

Старе купе BMW пішло з молотка за ціною сучасного суперкара (фото)

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Фото: Bring a Trailer | BMW M3 GT був випущений обмеженим тиражем

Лімітований BMW M3 GT має багато відмінностей від стандартної моделі. Він змінений зовні й отримав 295-сильний мотор.

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У США на аукціоні Bring a Trailer продали купе BMW M3 GT 1995 року. Рідкісний спорткар пішов із молотка за 170 000 доларів. Про це розповіли на сайті аукціонного дому.

Проданий BMW M3 GT є одним із 356 випущених екземплярів для європейського ринку. Всі вони були забарвлені в колір British Racing Green.

BMW M3 GT Fullscreen
Усі BMW M3 GT пофарбували в колір British Racing Green
Фото: Bring a Trailer

Спорткар побудували відповідно до вимог омологації для гонок FIA GT і IMSA GT. Зовні вони відрізняються від стандартної моделі наявністю великого переднього сплітера, заднім спойлером і кованими 17-дюймовими колісними дисками.

Цей BMW M3 GT спочатку був проданий у Німеччині та провів більшу частину свого життя у Швеції. 2022 року його імпортували в США.

Автомобіль оснащується карбоновою обробкою, кондиціонером, бортовим комп'ютером, електричними склопідйомниками та спортивними сидіннями з підігрівом. Його пробіг становить 104 тисячі км.

У 2019 році накладки переднього та заднього бампера були перефарбовані. У 2022 році замінили задній спойлер і протитуманні фари.

В інтер'єрі встановлені передні спортивні сидіння Vader із оббивкою зеленого кольору. Оздоблення з вуглецевого волокна прикрашає панель приладів, центральну консоль і дверні пороги.

BMW M3 GT Fullscreen
В інтер'єрі BMW M3 GT використовується обробка з карбону
Фото: Bring a Trailer

BMW M3 GT оснащується 3,0-літровим рядним шестициліндровим двигуном S50B30 потужністю 295 к.с. і 322 Нм крутного моменту. Він працює в парі з п'ятиступінчастою механічною коробкою перемикання передач.

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Спорткар здатний розганятися від 0 до 100 км/год за 5,9 секунди. Максимальна швидкість обмежена на позначці 250 км/год.

Раніше Фокус писав, що у Великій Британії на аукціоні продали кабріолет BMW 3 Series E30 1989 року за 101 700 доларів.