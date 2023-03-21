Старое купе BMW ушло с молотка по цене современного суперкара (фото)

Лимитированный BMW M3 GT имеет множество отличий от стандартной модели. Он изменен внешне и получил 295-сильный мотор.

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Проданный BMW M3 GT является одним из 356 выпущенных экземпляров для европейского рынка. Все они были окрашены в цвет British Racing Green.

Все BMW M3 GT окрасили в цвет British Racing Green Фото: Bring a Trailer

Спорткар построили в соответствии с требованиями омологации для гонок FIA GT и IMSA GT. Внешне они отличаются от стандартной модели наличием большого переднего сплиттера, задним спойлером и коваными 17-дюймовыми колесными дисками.

Этот BMW M3 GT изначально был продан в Германии и провел большую часть своей жизни в Швеции. В 2022 году его импортировали в США.

Автомобиль оснащается карбоновой отделкой, кондиционером, бортовым компьютером, электрическими стеклоподъемниками и спортивными сиденьями с подогревом. Его пробег составляет 104 тысячи км.

В 2019 году накладки переднего и заднего бампера были перекрашены. В 2022 году заменили задний спойлер и противотуманные фары.

В интерьере установлены передние спортивные сиденья Vader с обивкой зеленого цвета. Отделка из углеродного волокна украшает приборную панель, центральную консоль и дверные пороги.

В интерьере BMW M3 GT используется отделка из карбона Фото: Bring a Trailer

BMW M3 GT оснащается 3,0-литровым рядным шестицилиндровым двигателем S50B30 мощностью 295 л.с. и 322 Нм крутящего момента. Он работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой переключения передач.

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Спорткар способен разгоняться от 0 до 100 км/ч за 5,9 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч.

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