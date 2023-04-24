Лімітований ексклюзив: в Україні помітили найпотужніший і найшвидший седан BMW (фото)

Усього існує лише 1000 BMW M5 CS. Седан оснащений потужним 635-сильним V8 та полегшений на 100 кг за рахунок використання в конструкції карбону.

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У центрі Києва сфотографували раритетний BMW M5 CS 2021 року. Це найпотужніший і найшвидший седан німецької марки. Знімки BMW опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s.ua.

Седан оснащений 635-сильним V8 твін-турбо

BMW M5 CS (Clubsport) — екстремальна лімітована версія моделі. Її виробляли тільки в 2021 році і всього випустили лише 1 000 таких авто і в Україні такий спортивний седан BMW поки що один.

Головна особливість BMW M5 CS — доопрацьований двигун. Потужність 4,4-літрового V8 твін-турбо збільшили до 635 к. с. Крім того, седан став на 100 кг легшим, адже його дах, капот і аеродинамічний обвіс виконані з карбону.

Максимальна швидкість авто обмежена на 305 км/год

Більш легкий і потужний BMW M5 CS розганяється до 100 км/год за 3 секунди, а до 200 км/год — за 10,4 секунди. Обмежувач максимальної швидкості встановлено на 305 км/год.

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У підвісці встановили жорсткіші пружини та стабілізатори. Уповільнюють седан BMW карбоново-керамічні гальма.

У салоні BMW M5 CS встановлені чотири окремі крісла

Від стандартного BMW M5 F90 варіант Clubsport можна за зміненим обважуванням, капотом з повітрозабірниками та карбоновим спойлером. У салоні встановлені спортивні сидіння, причому як на першому, так і на другому ряду (авто стало чотиримісним).

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