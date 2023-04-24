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Авто

Лімітований ексклюзив: в Україні помітили найпотужніший і найшвидший седан BMW (фото)

BMW M5 F90, BMW M5 CS, BMW M5, седан BMW
Всього випущено лише 1000 BMW M5 CS

Усього існує лише 1000 BMW M5 CS. Седан оснащений потужним 635-сильним V8 та полегшений на 100 кг за рахунок використання в конструкції карбону.

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У центрі Києва сфотографували раритетний BMW M5 CS 2021 року. Це найпотужніший і найшвидший седан німецької марки. Знімки BMW опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s.ua.

BMW M5, BMW M5 F90, BMW M5 CS, BMW M5 Fullscreen
Седан оснащений 635-сильним V8 твін-турбо

BMW M5 CS (Clubsport) — екстремальна лімітована версія моделі. Її виробляли тільки в 2021 році і всього випустили лише 1 000 таких авто і в Україні такий спортивний седан BMW поки що один.

Головна особливість BMW M5 CS — доопрацьований двигун. Потужність 4,4-літрового V8 твін-турбо збільшили до 635 к. с. Крім того, седан став на 100 кг легшим, адже його дах, капот і аеродинамічний обвіс виконані з карбону.

BMW M5 CS, BMW M5 F90, BMW M5 Fullscreen
Максимальна швидкість авто обмежена на 305 км/год

Більш легкий і потужний BMW M5 CS розганяється до 100 км/год за 3 секунди, а до 200 км/год — за 10,4 секунди. Обмежувач максимальної швидкості встановлено на 305 км/год.

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У підвісці встановили жорсткіші пружини та стабілізатори. Уповільнюють седан BMW карбоново-керамічні гальма.

BMW M5 CS, BMW M5 F90, BMW M5 CS, BMW M5, седан BMW Fullscreen
У салоні BMW M5 CS встановлені чотири окремі крісла

Від стандартного BMW M5 F90 варіант Clubsport можна за зміненим обважуванням, капотом з повітрозабірниками та карбоновим спойлером. У салоні встановлені спортивні сидіння, причому як на першому, так і на другому ряду (авто стало чотиримісним).

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні з'явився флагманський електромобіль BMW.

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