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Понад 1000 сил і 2,3 с до сотні: представлено найпотужніший Ferrari в історії (фото)

Ferrari SF90 XX, Ferrari SF90, Ferrari SF90 XX Stradale, суперкар Ferrari
Фото: Ferrari | Купе Ferrari SF90 XX Stradale

Суперкари Ferrari SF90 XX випустять лімітованою серією, а їхня ціна перевищує 800 000 доларів. Купе і кабріолет оснащені 1030-сильною гібридною установкою.

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В Італії презентували нові Ferrari SF90 XX Stradale і Spider. Екстремальні трекові суперкари випустять лімітованою серією. Подробиці новинок розкрили на офіційному сайті Ferrari.

Ferrari SF90 XX, Ferrari SF90, Ferrari SF90 XX Stradale, суперкар Ferrari Fullscreen
Кабріолет Ferrari SF90 XX Spider
Фото: Ferrari

Купе і кабріолет є зарядженими версіями гібридних Ferrari SF90. Їхня силова установка, що складається з 4,0-літрового V8 твін-турбо і пари електромоторів стала потужнішою — 1030 к.с.

З 8-ступінчастою КПП з двома зчепленнями розгін до 100 км/год займає всього 2,3 с, а максимальна швидкість становить 320 км/год. За уповільнення відповідають збільшені карбоново-керамічні гальма діаметром 390 мм.

Ferrari SF90 XX, Ferrari SF90, Ferrari SF90 XX Stradale, суперкар Ferrari Fullscreen
Обвіс і антикрило збільшили притискну силу до 530 кг
Фото: Ferrari

На заводському автодромі у Фіорано SF90 XX Stradale встановив новий рекорд кола, тобто це найшвидший Ferrari. Водночас повнопривідний суперкар може проїхати 25 км на електротязі зі швидкістю до 135 км/год.

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Суперкари Ferrari SF90 XX Stradale і Spider отримали новий аеродинамічний пакет із карбоновими обвісом і антикрилом, а також додатковими повітрозабірниками. Це збільшило притискну силу до 530 кг на швидкості 250 км/год.

Ferrari SF90 XX, Ferrari SF90, Ferrari SF90 XX Stradale, суперкар Ferrari Fullscreen
У салоні встановлено спортивні крісла
Фото: Ferrari

В оздобленні салону переважає легка алькантара. Крім того, нові Ferrari SF90 XX Stradale і Spider отримали ковшоподібні спортивні крісла.

Загалом випустять 799 купе Ferrari SF90 XX Stradale за 842 000 доларів і 599 кабріолетів Spider за 929 000 доларів. Більшість із них були розкуплені ще до прем'єри моделі.

Раніше Фокус повідомляв, що Porsche показали надпотужний електричний суперкар.

Також ми писали, що в Києві бачили рідкісний Ferrari з ексклюзивним тюнінгом.