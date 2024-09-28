У Києві відкрився масштабний фестиваль ретроавто Old Car Land (фоторепортаж)

На ювілейному фестивалі Old Car Land виставили понад 300 одиниць вінтажної техніки. Відвідувачі можуть побачити рідкісний Mercedes 770, розкішні Rolls-Royce і Buick, спортивні MG B та Chevrolet Corvette.

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У Києві 28-29 вересня проходить найбільший технічний фестиваль України Old Car Land. Нинішній захід є ювілейним — святкує 10-річчя. Журналісту Фокусу вдалося побувати на цьому шоу.

Mercedes-Benz 770K Фото: Тарас Брязгунов

Old Car Land вперше проходить на новій локації — у столичному технічному музеї "Колеса історії". Тож відвідувачі мають змогу подивитися не лише на учасників фестивалю, а й на музейні експонати. Загалом виставили 300 унікальних зразків техніки.

Dodge Dart 1960 року Фото: Тарас Брязгунов

На Old Car Land є справжні раритети — такі, як розкішний кабріолет Mercedes-Benz 770K, також відомий, як Grosser Mercedes ("Великий Мерседес"). Таких авто випустили лише 205. Авто знайшли занедбаним на Волині і, найімовірніше, належало одному з генералів Вермахту часів Другої світової.

MG B Фото: Тарас Брязгунов

Довоєнну епоху також представляють розкішні Buick Roadmaster і Opel Super 6, купе BMW 326 і кабріолет Skoda Popular. Великою кількістю хрому і кілями на задніх крилах приваблює Dodge Dart 1960 року.

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Вперше в Україні виставили родстер MG B 1970 року, який належав доньці засновника марки. Автомобіль у чудовому стані — виглядає як новий.

Rolls-Royce Silver Spirit Фото: Тарас Брязгунов

Крім того, на фестивалі можна побачити представницький Rolls-Royce Silver Spirit і потужний Pontiac Catalina, культовий спорткар Chevrolet Corvette і класичний Mini, рідкісне купе Volvo 142 і кабріолет Mercedes SL, що став одним зі статусних авто 80-х.

Chevrolet Corvette Pontiac Catalina Mini Volvo 142 Mercedes-Benz SL На фестивалі створили експозицію військової техніки Вантажний Citroen Пересувна телестудія на базі Avia A21 1993 року Експозиція моделей Львівського мотозаводу

Відвідувачі на Old Car Land можуть побачити вінтажні мопеди Львівського мотозаводу, а також експозицію військової техніки. А ще на фестиваль приїхав справжній двоповерховий автобус із Лондона та діюча пересувна телестудія на базі Avia A21 1993 року.

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