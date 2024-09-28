У Києві відкрився масштабний фестиваль ретроавто Old Car Land (фоторепортаж)
На ювілейному фестивалі Old Car Land виставили понад 300 одиниць вінтажної техніки. Відвідувачі можуть побачити рідкісний Mercedes 770, розкішні Rolls-Royce і Buick, спортивні MG B та Chevrolet Corvette.
У Києві 28-29 вересня проходить найбільший технічний фестиваль України Old Car Land. Нинішній захід є ювілейним — святкує 10-річчя. Журналісту Фокусу вдалося побувати на цьому шоу.
Old Car Land вперше проходить на новій локації — у столичному технічному музеї "Колеса історії". Тож відвідувачі мають змогу подивитися не лише на учасників фестивалю, а й на музейні експонати. Загалом виставили 300 унікальних зразків техніки.
На Old Car Land є справжні раритети — такі, як розкішний кабріолет Mercedes-Benz 770K, також відомий, як Grosser Mercedes ("Великий Мерседес"). Таких авто випустили лише 205. Авто знайшли занедбаним на Волині і, найімовірніше, належало одному з генералів Вермахту часів Другої світової.
Довоєнну епоху також представляють розкішні Buick Roadmaster і Opel Super 6, купе BMW 326 і кабріолет Skoda Popular. Великою кількістю хрому і кілями на задніх крилах приваблює Dodge Dart 1960 року.Важливо
Вперше в Україні виставили родстер MG B 1970 року, який належав доньці засновника марки. Автомобіль у чудовому стані — виглядає як новий.
Крім того, на фестивалі можна побачити представницький Rolls-Royce Silver Spirit і потужний Pontiac Catalina, культовий спорткар Chevrolet Corvette і класичний Mini, рідкісне купе Volvo 142 і кабріолет Mercedes SL, що став одним зі статусних авто 80-х.
Відвідувачі на Old Car Land можуть побачити вінтажні мопеди Львівського мотозаводу, а також експозицію військової техніки. А ще на фестиваль приїхав справжній двоповерховий автобус із Лондона та діюча пересувна телестудія на базі Avia A21 1993 року.
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