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Авто

У Києві відкрився масштабний фестиваль ретроавто Old Car Land (фоторепортаж)

Old Car Land, фестиваль Old Car Land
Фото: Тарас Брязгунов | Фестиваль Old Car Land святкує 10-річчя

На ювілейному фестивалі Old Car Land виставили понад 300 одиниць вінтажної техніки. Відвідувачі можуть побачити рідкісний Mercedes 770, розкішні Rolls-Royce і Buick, спортивні MG B та Chevrolet Corvette.

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У Києві 28-29 вересня проходить найбільший технічний фестиваль України Old Car Land. Нинішній захід є ювілейним — святкує 10-річчя. Журналісту Фокусу вдалося побувати на цьому шоу.

Mercedes 770, Old Car Land, фестиваль Old Car Land Fullscreen
Mercedes-Benz 770K
Фото: Тарас Брязгунов

Old Car Land вперше проходить на новій локації — у столичному технічному музеї "Колеса історії". Тож відвідувачі мають змогу подивитися не лише на учасників фестивалю, а й на музейні експонати. Загалом виставили 300 унікальних зразків техніки.

Dodge Dart, Old Car Land, фестиваль Old Car Land Fullscreen
Dodge Dart 1960 року
Фото: Тарас Брязгунов

На Old Car Land є справжні раритети — такі, як розкішний кабріолет Mercedes-Benz 770K, також відомий, як Grosser Mercedes ("Великий Мерседес"). Таких авто випустили лише 205. Авто знайшли занедбаним на Волині і, найімовірніше, належало одному з генералів Вермахту часів Другої світової.

MG B, Old Car Land, фестиваль Old Car Land Fullscreen
MG B
Фото: Тарас Брязгунов

Довоєнну епоху також представляють розкішні Buick Roadmaster і Opel Super 6, купе BMW 326 і кабріолет Skoda Popular. Великою кількістю хрому і кілями на задніх крилах приваблює Dodge Dart 1960 року.

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Вперше в Україні виставили родстер MG B 1970 року, який належав доньці засновника марки. Автомобіль у чудовому стані — виглядає як новий.

Rolls-Royce Silver Spirit, Old Car Land, фестиваль Old Car Land Fullscreen
Rolls-Royce Silver Spirit
Фото: Тарас Брязгунов

Крім того, на фестивалі можна побачити представницький Rolls-Royce Silver Spirit і потужний Pontiac Catalina, культовий спорткар Chevrolet Corvette і класичний Mini, рідкісне купе Volvo 142 і кабріолет Mercedes SL, що став одним зі статусних авто 80-х.

Chevrolet Corvette, Old Car Land, фестиваль Old Car Land Fullscreen
Chevrolet Corvette
Pontiac Catalina, Old Car Land, фестиваль Old Car Land Fullscreen
Pontiac Catalina
Mini, Old Car Land, фестиваль Old Car Land Fullscreen
Mini
Volvo 142, Old Car Land, фестиваль Old Car Land Fullscreen
Volvo 142
Old Car Land, фестиваль Old Car Land Fullscreen
Mercedes-Benz SL
Old Car Land, фестиваль Old Car Land Fullscreen
На фестивалі створили експозицію військової техніки
Вантажний Citroen, Old Car Land, фестиваль Old Car Land Fullscreen
Вантажний Citroen
Avia A21, Old Car Land, фестиваль Old Car Land Fullscreen
Пересувна телестудія на базі Avia A21 1993 року
мопеди ЛМЗ Fullscreen
Експозиція моделей Львівського мотозаводу
Chevrolet Corvette, Old Car Land, фестиваль Old Car Land
Pontiac Catalina, Old Car Land, фестиваль Old Car Land
Mini, Old Car Land, фестиваль Old Car Land
Volvo 142, Old Car Land, фестиваль Old Car Land
Old Car Land, фестиваль Old Car Land
Old Car Land, фестиваль Old Car Land
Вантажний Citroen, Old Car Land, фестиваль Old Car Land
Avia A21, Old Car Land, фестиваль Old Car Land
мопеди ЛМЗ

Відвідувачі на Old Car Land можуть побачити вінтажні мопеди Львівського мотозаводу, а також експозицію військової техніки. А ще на фестиваль приїхав справжній двоповерховий автобус із Лондона та діюча пересувна телестудія на базі Avia A21 1993 року.

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